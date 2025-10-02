به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیای مرکزی (کاوا) به میزبانی ازبکستان از روز گذشته چهارشنبه نهم مهرماه آغاز و به مدت پنج روز پیگیری می‌شود.

در این مسابقات چهار تیم ازبکستان، ایران، تاجیکستان و قرقیزستان حضور دارند که ملی‌پوشان والیبال زنان ایران تاکنون مقابل تیم‌های قرقیزستان و تاجیکستان با نتیجه ۳ بر صفر پیروز میدان شدند تا ۶ امتیازی شوند.

میزبان این رقابت‌ها نیز با کسب دو پیروزی متوالی شش امتیازی شده است و فردا در جدال با ایران به دنبال صدرنشینی است که شاگردان لی دو هی نیز در اندیشه کسب این جایگاه هستند.

تیم ملی والیبال زنان ایران با پیروزی برابر تیم‌های قرقیزستان و تاجیکستان ۹ پله صعود در رنکینگ فدراسیون جهانی را تجربه کرد.

شاگردان لی‌دوهی در چارچوب رقابت‌های قهرمانی زنان آسیای مرکزی (کاوا) موفق به شکست تیم‌های قرقیزستان و تاجیکستان شدند و ۱۴.۳۹ امتیاز در رنکینگ فدراسیون جهانی به دست آوردند.

بر این اساس تیم ملی والیبال زنان ایران با ۶۳.۰۵ امتیاز در جایگاه پنجاه و سوم قرار گرفت تا ۹ پله صعود را تجربه کند.

دو تیم ایران و ازبکستان از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه فردا (جمعه یازدهم مهر) در آخرین دیدار مرحله مقدماتی به مصاف یکدیگر خواهند رفت. قبل از این مسابقه نیز دو تیم بدون برد تاجیکستان و قرقیزستان برای کسب نخستین برد به میدان می‌روند.

نتایج کامل مسابقات روز اول و دوم قهرمانی زنان کاوا به شرح زیر است:

چهارشنبه نهم مهر

ایران ۳_ قرقیزستان صفر (۲۵ بر ۱۲، ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۳)

ازبکستان ۳- تاجیکستان صفر (۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۰، ۲۵ بر ۹)

پنج‌شنبه دهم مهر

ایران ۳ – تاجیکستان صفر (۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۷، ۲۵ بر ۷)

ازبکستان ۳ – قرقیزستان صفر (۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۰)

برنامه سومین و آخرین روز مرحله مقدماتی مسابقات به وقت تهران به قرار زیر است:

جمعه ۱۱ مهر

ساعت ۹:۳۰ قرقیزستان – تاجیکستان

ساعت ۱۵:۳۰؛ ایران – ازبکستان