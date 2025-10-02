در آستانه سومین سال تهاجم رژیم صهیونیستی به غزه و نزدیک شدن کاروان صمود برای شکستن محاصره غزه، حمله به یک کنیسه در شهر منچستر انگلیس با خودرو و چاقو به صدر اخبار محافل سیاسی و رسانه‌ای در انگلیس و بسیاری از کشور‌های غربی مبدل شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ نخست وزیر انگلیس دقایقی پس از حمله مردی به کنیسه‌ای در شهر منچستر، سفر خود را به دانمارک نیمه کاره گذاشت و سراسیمه به لندن بازگشت تا نشست ویژه دولت در مواقع اضطراری موسم به کبرا را برگزار کند.

استارمرمی گوید: حمله صبح امروز در منچستر، واقعا تکان دهنده است. قلب ما با افرادی است که در این حادثه آسیب دیدند. به پلیس دستور داده شده است حفاظت از کنیسه‌ها را در سراسر کشور افزایش دهد و ما برای امنیت یهودیان، هر کاری که لازم باشد انجام خواهیم داد.

پلیس انگلیس این حادثه را تروریستی دانسته، اما هویت و انگیزه مهاجم را با گذشت ساعت‌ها از آن، فاش نکرده است. پلیس مهاجم را به ضرب گلوله کشت. از پنج مصدوم این واقعه که در روز مقدس در تقویم یهودیان روی داد دو نفر جان باختند. پلیس می‌گوید دونفر را هم در این باره بازداشت کرده است.

پیش از این، شماری از یهودیان در انگلیس هشدار می‌دادند که سیاست صهیونی و جنایات اسرائیل در غزه، احساسات ضد صهیونی را در سراسر جهان افزایش داده و جان یهودیان را در درون اسرائیل و بیرون آن، به خطر انداخته است.

الهانان بک روحانی یهودی در انگلیس در این باره می‌گوید: صهیونیست‌ها حتی جان یهودیان را هم به خطر انداخته‌اند و فقط حمام خون در پی حمام خون ایجاد کرده‌اند. دستاورد صهیونیسم فقط کشت و کشتار برای جهانیان بوده است. چه کسانی یهود ستیزی را در جهان راه انداختند؟ مردم جهان می‌بینید که در غزه چه می‌گذرد. با دیدن آن جنایات بدیهی است عده‌ای از یهودیان بدشان می‌آید، زیرا فکر می‌کنند صهیونیسم، دین یهود است در حالی که صهیونیسم فقط موجب بدبختی و فاجعه برای جهان از جمله یهودیان بوده است.

لورنس تیلور رئیس پلیس مبارزه با تروریسم انگلیس نزدیک شش ساعت پس از وقوع این حادثه در برابر دوربین‌ها ظاهر شد، اما نه ابهامات این حادثه را برطرف کرد و نه به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ گفت.

او گفت: ما هویت مهاجم را می‌دانیم، اما برای حفظ امنیت در این مرحله آن را فاش نمی‌کنیم.

پلیس انگلیس وعده داده است که ابهامات و پرسش‌های متعدد افکار عمومی درباره این حمله را در روز‌ها و هفته‌های آینده برطرف کند.