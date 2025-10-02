پخش زنده
فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، برنامههای هفته فراجا در کیش را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ نبیاله قاسمی از برگزاری ویژه برنامههای هفته فراجا با محوریت ارتقای خدمترسانی و افزایش احساس امنیت در کیش خبر داد.
فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، گفت: برپایی میز خدمت و نمایشگاه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در مصلی کیش، امحای مواد مخدر پس از اقامه نماز جمعه، اجرای طرحهای آموزشی در مدارس، همایش پلیس و اصناف و طرح پویش نه به سرقت مهمترین برنامههای هفته فراجا در کیش است.
سرهنگ قاسمی، برگزاری همایش طلایهداران ترافیک، اجرای طرح آرامش در شهر با هدف پاکسازی نقاط آلوده از موادمخدر، مسابقات ورزشی بین نیروهای مسلح و اقشار مختلف و برگزاری مراسم انس با قرآن، زیارت عاشورا و غبار روبی مزار مطهر شهدا را از دیگر برنامههای هفته فراجا عنوان کرد.
فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش با تأکید بر اینکه امنیت پایدار کیش، مرهون همکاری مردم و مسئولان است، افزود: کیش امروز امنترین مقصد گردشگری کشور است و پلیس در کنار مردم برای ارتقای بیش از پیش این امنیت تلاش میکند.