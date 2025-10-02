به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، درکنگره ملی حیات طیبه علمای جهان اسلام ۱۰ پیش‌نشست تخصصی داشته و قرار است در آن ابعاد فردی، تمدنی و اجتماعی علما بررسی و از مقالات برتر تقدیر شود.

دبیر علمی کنگره، هدف این همایش را برجسته‌سازی و تبیین سبک زندگی طیب و متعالی علما در حوزه‌های علمی، خانوادگی و اجتماعی عنوان کرد.

حجت‌الاسلام احمد حسین شریفی، با اشاره به جایگاه علما در حفظ عزت، مقاومت، شجاعت و اخلاق اسلامی افزود: چهره‌های واقعی انسانی و تعالی‌جویانه بسیاری در میان علما وجود دارد که بشر اگر با سبک زیست آنان آشنا شود، از آنها الگو می‌گیرد؛ اما این الگو‌های بی‌نظیر به درستی معرفی نشده‌اند و امروز خانواده‌ها و جوانان ما از چنین نمونه‌های ارزشمندی محروم هستند.

به گفته شریفی، این کنگره فرصتی برای معرفی خدمات گسترده علما و دغدغه‌های اجتماعی آنان به عنوان الگو‌های زیست اسلامی خواهد بود.

دبیر علمی کنگره ملی حیات طیبه علمای جهان اسلام گفت: آیین اختتامیه نخستین دوره این رویداد علمی روز یکم آبان در قم برگزار خواهد شد.