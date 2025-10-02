پخش زنده
امروز: -
مراسم تحلیف کارآموزان وکالت استان با حضور جمعی از مسئولان قضایی ، انتظامی و دستگاه های اجرایی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مجید یادگاری دادستان انتظامی مرکز وکلای کشور در این آیین به تبیین جایگاه و نقش وکلا در جامعه اشاره کرد و وکلا باید با کمک به جامعه قضایی ، نقش مؤثری در اجرای عدالت و قضاوت داشته باشند.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه گیلان نیز تحلیف وکلا را نقطه عطفی در مسیر شغلی حقوقدانان دانست.
ولی زاده افزود: در حال حاضر حدود ۳۰۰ نفر به عنوان کارآموز وکالت مشغول آموزش هستند.