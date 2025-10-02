به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تور ملی والیبال ساحلی رده سنی آزاد مردان با همکاری هیات والیبال استان گلستان بر اساس قوانین فدراسیون جهانی از ۹ تا ۱۱ مهرماه در بندر ترکمن برگزار می‌شود.

برای این رقابت‌ها یک میلیارد ریال جایزه در نظر گرفته شده است که به هشت تیم برتر مسابقات تعلق می‌گیرد.

دومین روز تور ملی والیبال ساحلی بندر ترکمن امروز پنج شنبه دهم مهرماه پیگیری شد و تیم‌های هتل کانیار یک، تولیدی آجیل و خشکبار توسلی، ساری ترابر گرگانی یک و پاس آق قلا به عنوان چهار تیم صعود کننده به مرحله نیمه‌نهایی معرفی شدند.

نتایج ۱۲ دیدار روز دوم به قرار زیر است:

کباب سرای دلپذیر ۱ – ساری ترابر گرگانی (۱) ۲ (۱۱بر۲۱ و ۲۱بر۱۵ و ۹بر۱۵)

تیم ملی زیر ۲۱ صفر – خشک بار توسلی ۲ (۱۱بر۲۱ و ۱۵بر۲۱)

پاس آق قلا ۲ – نعیمی اسپرت یک (۱۷بر۲۱ و ۲۶بر۲۴ و ۱۷بر۱۵)

ساخت ایران ۲ – ترخیص کاری برادران کر یک (۲۱بر۱۸ و ۱۰بر۲۱ و ۱۶بر۱۴)

صحرا تجارت قره قول ۲ – هتل کانیار (۲) صفر (۲۱بر۱۶ و ۲۱بر۱۷)

تیم ملی زیر ۱۹ صفر – شهداب بافق۲ (۱۴بر۲۱ و ۱۲بر۲۱)

پاس گلستان ۲ – دخانیات امین آق قلا صفر (۲۱بر۱۴ و ۲۱بر۱۳)

هتل کانیار (۱) ۲ – رستوران تمشک نوشهر صفر (۲۱بر۹و۲۱بر۱۶)

ساری ترابر گرگانی (۱) ۲- صحرا تجارت قره قول یک (۱۶بر۲۱ و ۲۱بر۱۷ و ۱۹بر۱۷)

پاس آق قلا ۲ – ساخت ایران یک (۲۱بر۱۶ و ۱۸بر۲۱ و ۱۵بر۱۳)

هتل کانیار ۲ – پاس گلستان صفر (۲۱بر۱۵ و ۲۱بر۱۴)

خشکبار توسلی ۲ – شهداب بافق صفر (۲۱بر۱۹ و ۲۱بر۱۷)