به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در مراسم یادواره شهدا شهرستان جعفرآباد که خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران، مادر شهیدان زین الدین و قشر‌های مختلف مردم حضور داشتند، شرکت کنندگان با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر تداوم راه و مکتب آنان تأکید کردند.

حجت السلام ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در این مراسم اتحاد و همدلی مردم و پشتیبانی آنان از رهبری و نظام اسلامی در دفاع مقدس ١٢ روزه را ستودنی و موجب اقتدار بیش از پیش انقلاب اسلامی دانست.

شهرستان جعفرآباد ۲۰۶ شهید تقدیم اسلام و انقلاب کرده است.