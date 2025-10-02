پخش زنده
همزمان با شب رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها یادواره شهدا شهرستان جعفرآباد در مسجد جامع علیبنابیطالب علیه السلام شهر جعفریه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در مراسم یادواره شهدا شهرستان جعفرآباد که خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران، مادر شهیدان زین الدین و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند، شرکت کنندگان با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر تداوم راه و مکتب آنان تأکید کردند.
حجت السلام ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در این مراسم اتحاد و همدلی مردم و پشتیبانی آنان از رهبری و نظام اسلامی در دفاع مقدس ١٢ روزه را ستودنی و موجب اقتدار بیش از پیش انقلاب اسلامی دانست.
شهرستان جعفرآباد ۲۰۶ شهید تقدیم اسلام و انقلاب کرده است.