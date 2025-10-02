پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، در جلسه منطقهای سپاه پاسداران که با حضور سردار فضلی،جانشین معاون هماهنگکننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و استانداران و فرماندهان سپاه استان های قزوین، البرز، همدان، زنجان و گیلان برگزار شد از سردار حمید دامغانی فرمانده سپاه قدس گیلان بهدلیل برگزاری دومین کنگره ملی ۸ هزار شهید استان ازسوی سردار علی فضلی قدردانی شد.