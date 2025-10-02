رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در یادواره سرداران و ۲۰ شهید کلاگرمحله قائم‌شهر از آماده شدن لایحه جامع حمایت از ایثارگران خبر داد و گفت: این لایحه به زودی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در یادواره سرداران و ۲۰ شهید کلاگرمحله قائم‌شهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: عزت و اقتدار جمهوری اسلامی مرهون ایثارگری شهیدان است و برگزاری یادواره‌ها فرصتی برای تبیین سبک زندگی و سیره آنان خواهد بود.

اوحدی با اشاره به برنامه‌های حمایتی از جامعه ایثارگری اظهار داشت: بر اساس تفاهم با سازمان امور اداری و استخدامی و در اجرای بند «ج» ماده ۸۷ برنامه هفتم توسعه، آزمون اختصاصی فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد تا پایان آذر برگزار می‌شود که طی آن هشت تا ۹ هزار نفر از فرزندان شاهد و ایثارگر جذب خواهند شد.

وی همچنین از تدوین لایحه جامع حمایت از ایثارگران خبر داد و گفت: این لایحه پس از ۲۵ هزار ساعت کار کارشناسی با حضور نمایندگان سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری آماده و به دولت ارائه شده و به‌زودی برای تصویب در صحن مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد.

رئیس بنیاد شهید افزود: تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران، اصلاح و جبران حقوق جانبازان ۲۵ درصد و رزمندگان از مهم‌ترین محورهای این لایحه است که به صورت جامع تدوین شده است.

اوحدی: خاکریز دشمن امروز در خانه‌های مردم و در جنگ رسانه‌ای است

وی در یادواره سرداران و ۲۰ شهید کلاگرمحله قائم شهر، عزت و اقتدار و سربلندی جمهوری اسلامی را مرهون مجاهدت ها‌ی مدافعان اسلام و ایثارگری‌های شهدا دانست و گفت: ملت ایران که در دفاع از کشور در سال ۵۹ و۶۰ محتاج یک آرپی جی بوده امروز با دستیابی به قدرت بازدارنده موشکی به جایگاهی رسید که در جنگ ۱۲ روزه با میانجی گری ۱۰ کشور جهان، ایران اسلامی درخواست آتش بس ملتمسانه آمریکا و اسرائیل را پذیرفته است.

اوحدی، برگزاری یادواره‌های شهدا را بشارت برای بهره مندی از هدایت و شفاعت شهدا عنوان کرد که سبک و سیره زندگی آنها با تحول درونی در اوج رضایت کمال خداوند برای همه پند و نعمت است.

وی، غفلت و فراموشی از داشته‌های گذشته وتحریف ارزش‌های انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس را بزرگترین آسیب و آفت در گذر زمان عنوان کرد که همه تلاش دشمنان این است به موازات پیشرفت‌های تکنولوژی و هوش مصنوعی با ایجاد گسست نسلی و فاصله بین نسل امروز با ارزش‌های نسل گذشته آسیب‌های هویتی به ملت ما بزنند.

اوحدی افزود: اگر دیروز ریز پرنده‌های اسرائیلی بخشی از جغرافیای ایران بزرگ را حمله و اسطوره‌های نظامی و دانشمندان و کودکان و زنان بی دفاع ما را شهید کردند امروز ریز پرنده‌های تروریسم رسانه‌ای دشمنان روح و روان و اندیشه‌های ملت و فرزندان ایران اسلامی را نشانه گرفتند.

وی تاکید کرد: خاکریز دشمن در جنگ تحمیلی چند استان بوده و لی امروز خاکریز دشمن با جنگ رسانه‌ای در خانه‌های مردم ایران است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، فعالیت‌ها و پوشش رسانه‌ای ۴۰۰ شبکه تلویزیونی بیگانه به صورت ۲۴ ساعته علیه ایران را بخشی از جنگ نرم دشمنان نام برد و افزود: جنگ ۱۲ روزه یک سناریو و فتنه بسیار خطرناک علیه ایران بود که به اعتراف اندیشکده‌های آمریکا، اسرائیل و انگلیس سال‌ها برای اجرای آن برنامه ریزی کردند ولی قدرت بازدارندگی موشکی ایران با ۳۰۰ تا ۵۰۰ متر شعاع تخریب و با حضور و انسجام و حمایت عمومی مردم در دفاع از کشور همه توطئه‌های آنها خنثی و شرایط به نفع جمهوری اسلامی تغییر یافت.

وی با اشاره به بدعهدی آمریکا و اروپا در مذاکرات با ایران گفت: با وجود حسن نیت جمهوری اسلامی در مذاکرات دشمن با بدعهدی و تجاوز و فتنه‌های متعدد و اخیرا با فعال کردن مکانیزم ماشه قصد فشار حداکثری به ایران اسلامی دارد، اما ملت ایران تا آخر ایستاده است وتسلیم دشمنان نخواهند شد.

اوحدی، ولایت پذیری، یکپارچگی و وحدت عمل مسئولان و مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه را نماد ایستادگی و مقاومت و اقتدار ایران اسلامی دانست که به برکت آن امروز کشور‌های مختلف جهان و اروپا یکپارچه نفرت و انزجار علیه رژیم منحوس صهیونیستی است و در اجلاس سازمان ملل نیز با ترک حداکثری سران کشور‌ها در حین سخنرانی نخست وزیر پلید و کودک کش، مهر بطلان بر مشروعیت کاذب اسرائیل غاصب زدند.

در این یادواره آیت الله معلمی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر، کشوری و عباسی نمایندگان مردم قائم شهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی سیمرغ و جویبار در مجلس، معاون سیاسی و امنیتی ومشاور استاندار مازندران، فرماندار قائم شهر و جمعی از دیگر مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی حضور داشتند.

سردار حسن مومنی مسئول ستاد برگزاری یادواره سرداران و ۲۰ شهید کلاگر محله قائم شهر گفت: این یادواره که سی و نهمین یادواره شهدای این روستا است همه ساله با مشارکت آحاد مردم، خانواده‌های معظم شهدا و قشر‌های مختلف مردم باشکوه فراوان در این روستا برگزار می‌شود.