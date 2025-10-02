فرمانده سپاه تهران بزرگ گفت: امروز توان و قدرت دفاعی کشورمان، از جمله در حوزهٔ موشکی، از زمان آغاز جنگ ۱۲ روزه رشد چشمگیری داشته و ما اکنون از مؤلفه‌های برتری‌ساز برخورداریم؛ اگر لازم شود بار دیگر طعمِ شکست را به دشمنان خواهیم چشاند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «حسن حسن‌زاده»، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ، در حاشیه سالگرد شهید حسن نصرالله و یارانش، گفت: شاید دشمن بتواند برخی اقدامات محدود انجام دهد، اما هرگز نخواهد توانست ارادهٔ ملّت‌ها را متوقف کند.

وی افزود: امروز رژیم صهیونیستی در نظر جهانیان منفورترین است و این حقیقت را نمی‌توانند پنهان کنند و منکر شوند. به نظر من این کاروان پیام اصلی خود را صادر کرده و با تداومی که شاهدیم، بی‌شک موفقیت‌های بعدی محقق خواهد شد.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ عنوان کرد: قدرت بازدارندهٔ موشکی ایران، به برکت تلاش جوانان و فرماندهان، به وضعی رسیده که دائماً خود را به‌روزرسانی و تولید قدرت می‌کند و در مولفه‌های مختلف پیوسته قوی‌تر می‌شود.

رشد چشمگیر توان و قدرت دفاعی کشور از زمان آغاز جنگ ۱۲ روزه

سردار حسن‌زاده گفت: امروز توان و قدرت دفاعی کشورمان، از جمله در حوزهٔ موشکی، از زمان آغاز جنگ ۱۲ روزه رشد چشمگیری داشته و ما اکنون از مؤلفه‌های برتری‌ساز برخورداریم. الحمدلله و ان‌شاءالله با مدد شهدا و شجاعت رزمندگان خود، اگر لازم شود بار دیگر طعمِ شکست را به دشمنان خواهیم چشاند.

وی ادامه داد: دشمنان همواره زیاده‌خواهی‌های خود را آشکار کرده‌اند، اما همیشه پاسخ ملت ما را دریافت نموده‌اند. ملت ما برآمده از مکتب عاشورا و راه سیدالشهدا و نیز ثمره فداکاری شهیدانی است که امروز به خاطر آنها گرد هم آمده‌ایم. پاسخ ملت ما به دشمنان پایداری، ایستادگی و زندگی عزتمندانه است.

ملت ایران به هیچ وجه زیر بار صلح و جنگ تحمیلی نخواهد رفت‌

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ تأکید کرد: ملت ایران به هیچ وجه زیر بار صلح و جنگ تحمیلی نخواهد رفت؛ این ایستادگی حاصل تجربه ملت ما است که شکست را برای دشمنان ما به ارمغان آورده است.

سردار حسن‌زاده با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی علیه کاروان صمود، گفت: هر حرکت مردمی در دفاع از آزادیِ مردم مظلوم غزه طبیعی است و بدیهی است که رژیم صهیونیستی و حامیانش می‌کوشند مانع آن شوند؛ اما این کاروان، کاروان ارادهٔ ملت‌هاست.

وی اظهار کرد: این کاروان نمادِ اراده ملت‌ها در برابر رژیم صهیونیستی است. نماد انزجار و مخالفت مردم از رژیم صهیونیستی و نماد حمایت تمام عیار ملت‌ها از مردم مظلوم غزه است.