با تلاش آتش نشانان، حریق در شرکت پگاه خوزستان در شوش مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش گفت: این حادثه در ساعت ۱۹:۲۰ و در یکی از تابلوهای برق شرکت رخ داد که بر اثر اتصال برق دچار حریق شد.
سیدمحمد موسوی افزود: نیروهای آتشنشانی شوش بلافاصله به محل اعزام و با استفاده از تجهیزات تخصصی و رعایت نکات ایمنی، عملیات مهار آتش را به سرعت انجام دادند.
وی ادامه داد: پس از خاموش شدن حریق، عملیات ایمنسازی و بررسی وضعیت تجهیزات و ساختمانهای شرکت ادامه دارد تا از وقوع هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.
رئیس سازمان آتشنشانی شوش با اشاره به حضور سریع نیرویهای آتشنشانی، گفت: خوشبختانه این حادثه هیچ تلفات جانی به همراه نداشت و اقدامات لازم برای جلوگیری از خسارتهای مالی بیشتر نیز در حال انجام است.