مراسم نخستین سالگرد شهادت مجید دیوانی، آخرین شهید مدافع حرم و راه قدس، با حضور پرشور مردم، مسئولان و عشایر عرب منطقه در آبادان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سردار سرتیپ دوم پاسدار مسعود فلاحی جانشین سپاه ولی‌عصر (عج) خوزستان، چ در این مراسم با اشاره به افتخارآفرینی مردم خوزستان در دفاع از میهن گفت: برای این استان مایه افتخار است که نخستین و آخرین شهید مدافع حرم از خوزستان بوده‌اند.

او با بیان اینکه رشادت‌های مردم آبادان و خرمشهر در هشت سال دفاع مقدس زمینه‌ساز پرورش جوانان مجاهد در نسل امروز شده است افزود: جوانان ما باید به تاریخ و پدران خود افتخار کنند و پدران نیز به جوانان این نسل ببالند.

جانشین سپاه ولی‌عصر خوزستان ایستادگی و مقاومت مردم خوزستان در همه رویداد‌ها را از عوامل مهم پیروزی‌ها دانست و گفت: یکی از دلایل پیروزی علیه رژیم صهیونیستی در دفاع مقدس ۱۲ روزه، همبستگی مردم بود.

سردار فلاحی با اشاره به نقش عشایر خوزستان در مقاومت و ایستادگی افزود: این مردم مردانه ایستادند و در برپایی ایست‌های بازرسی و دفاع از امنیت نقش‌آفرینی کردند.

او در پایان با تجلیل از خانواده شهید دیوانی گفت: این خانواده فرزندی تربیت کردند که به ندای امام خود لبیک گفت و باید همواره قدردان چنین خانواده‌های بزرگواری باشیم.