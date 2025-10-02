پخش زنده
تیمهای سپاهان و انتخاب به دیدار پایانی لیگ زورخانهای نوجوانان ایران راه پیدا کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، در رقابتهایی که با عنوان استعدادهای برتر سال ۱۴۰۴ ورزشهای زورخانهای و جام شهدای اقتدار ایران برگزار شد، تیمهای گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب و آکادمی پهلوانی امام رضا (ع) خمینی شهر به مصاف هم رفتند که نتیجه این رقابتها با برتری ۲۸۹ بر ۲۴۰ ورزشکاران تیم انتخاب به پایان رسید.
در ادامه این رقابتها تیمهای فولاد مبارکه سپاهان و صنعت مس رفسنجان با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان تیم سپاهان با امتیاز ۲۹۵ برنده و تیم مس رفسنجان با ۲۱۱ امتیاز، بازی را به سپاهان واگذار کرد.
تیمهای مس رفسنجان و آکادمی پهلوانی امام رضا (ع) خمینی شهر، هر ۲ تیم به صورت مشترک به مقام سوم دست یافتند و تیمهای فولاد مبارکه سپاهان و گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب برای کسب عنوان قهرمانی در هفته پایانی به مصاف هم خواهند رفت.