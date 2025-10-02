دانش آموزان مدرسه شهید فکوری پایگاه پدافند هوایی کیش، در زنگ انشا، از فواید بهره برداری انرژی صلح آمیز هسته‌ای نوشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دانش آموزان مدرسه شهید فکوری پایگاه پدافند هوایی کیش در زنگ انشاء، فایده‌های انرژی هسته‌ای در زندگی بشر را باهم مرور کردند.

دختران دانش آموز یادگرفتند که داشتن انرژی هسته‌ای می‌تواند ایران اسلامی را در حوزه‌های مختلف صنعتی و در بخش‌های پزشکی هسته‌ای، کشاورزی، تولید برق هسته‌ای و دیگر حوزه‌های صلح آمیز یاری کند.

دانش آموزان هرکدام بخشی از آثار استفاده صلح آمیز هسته‌ای را در دفتر مشق انشای خود نوشتند.