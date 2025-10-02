پخش زنده
جدال حساس استقلال تهران و کاله مازندران در آغاز لیگ برتر بسکتبال با برتری ۷۴ بر ۶۴ آبیهای پایتخت به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، هفته نخست رقابتهای لیگ برتر بسکتبال درحالی پنجشنبه شب درشهرهای مختلف کشور برگزار شد که جدال دو تیم پرستاره وملی پوش کاله مازندران و استقلال تهران با هدایت مربیان نام آشنای خود درسالن ورزشی پیامبراعظم آمل، پای سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران را نیز به این سالن کشانده بود.
جدال حساس دو تیم درنهایت با پیروزی ۷۴ بر ۶۴ آبیهای تهرانی خاتمه یافت تا تیم تازه وارد لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور برای دیگر رقبا خط نشان بکشد.
دو تیم از همان دقایق ابتدایی مسابقه شانه به شانه هم پیش رفتند، اما بازیکنان ملی پوش تیم استقلال تهران با عملکرد بهتر درهر چهاردست این مسابقه برتر از میزبان آملی خود نشان دادند.
شاگردان " فرزاد کوهیان " در تیم کاله مازندران که در این مسابقه از حمایت بیش از ۲ هزار هوادار آملی سود میبردند، با وجود، عملکرد بهتر در دست سوم مسابقه وحتی پیش افتادن درچند امتیاز از استقلال، درنهایت دردقایق پایانی این دست توانستند، به امتیازی مساوی برابرحریف مدعی خود برسند.
در دست چهارم وسرنوشت سازاین مسابقه، کالهای هم با وجود شوتهای ۳ امتیازی در شروع این دست، درنهایت با اشتباهات فردی بازیکنان کلیدی وجوان خود، باعث ازدست دادن موقعیتهای مهم در زیرسبد تیم میهمان شدند، تا شاگردان " مهران شاهین طبع " در تیم استقلال با فرصت طلبی وتوپ رباییهای به موقع وزدن گلهای بیشتر درنهایت با اختلاف ۱۰ امتیازی درمجموع با نتیجه ۷۴ بر ۶۴ با پیرزوی آمل را ترک کردند.
"محمدمهدی حیدری" بازیکن تیم استقلال تهران در این دیدار با کسب ۲۲ امتیاز، ۵ ریباند، ۳ پاسگل، ۱ توپربایی و کارایی ۲۴ بهترین بازیکن میدان بود.
پس از پایان این مسابقه " «سوتیریس مانولوپولوس» سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران با " فرزاد کوهیان " دستیار خود در تیم ملی و سرمربی تیم کاله مازندران برای دقایقی با هم گفتوگو کردند.
بیست وهفتمین دوره مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور عصرپنجشنبه ۱۰ مهر با حضور ۱۲ تیم شروع شد.