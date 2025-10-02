وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: خوزستان کانون و از قطب‌های اصلی گردشگری در کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر صالحی امیری در اهواز با گرامیداشت هفته گردشگری افزود: استان خوزستان دارای مقاصد مختلف گردشگری از جمله گروشگری دفاع مقدس، گردشگری دریایی، گردشگری آبی، گردشگری کشاورزی است.

وی با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در جهت توسعه گردشگری دریایی در استان خوزستان در حال انجام است، بیان کرد:با همکاری یک سرمایه گذار بزودی یک فروند کشتی تفریحی در بندر خرمشهر مستقر می‌شود تا خدمات گردشگری دریایی به گردشگران ارائه دهد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه در شمال کشور نیز با همکاری یک سرمایه گذار یک فروند کشتی تفریحی مستقر خواهد شد، خاطر نشان کرد: باید هر چه بیشتر در جهت توسعه گردشگری دریایی تلاش کنیم.

دکتر صالحی امیری یکی دیگر از مزیت‌های گردشگری در خوزستان گردشگری کشاورزی و آبی دانست و عنوان کرد: به علت فصول مختلف و اقلیم خوزستان هر چه بیشتر در جهت توسعه گردشگری سرمایه گذاری صورت گیرد.

وی تاکید کرد: گردشگری دفاع مقدس یکی دیگر از بخش‌های گردشگری استان خوزستان می‌باشد و همه ساله شاهد حضور جوانان و علاقمندان به فرهنگ ایثار و شهادت در مناطق عملیاتی دفاع مقدس دز استان هستیم.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت:براساس تفاهم نامه با ستاد کل نیرو‌های مسلح ۱۵۰ یادمان دفاع مقدس در کشور ثبت ملی خواهد شد که اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.