به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نفرات برتر مسابقات تیراندازی با کمان کامپوند تعیین رده کشور با قهرمانی ابوالفضل سلطانی نژاد از استان کرمان به پایان رسید. امیر محمد رحیمی از استان خراسان رضوی دوم شد و آرمین پاکزاد از استان البرز روی سکو سوم ایستاد.

نفرات برتر کامپوند بزرگسالان

بانوان

۱_ فاطمه باقری استان مازنداران

۲_گیسا بایبوردی استان تهران

۳_شیوا بختیاری استان همدان

آقایان

۱_ ابوالفضل سلطانی نژاد استان کرمان

۲_ امیر محمد رحیمی استان خراسان رضوی

۳_آرمین پاکزاد استان البرز

کامپوند جوانان پسران

۱_ معین کریمی استان تهران

۲_سید پارسا حیدری منش استان تهران

۳_شایان غزنوی استان مرکزی

کامپوند دختران جوانان

۱_ روژین مشعلی از استان تهران

۲_ مهشید بهلگردی استان خراسان جنوبی

۳_ زهرا غلامی استان بوشهر