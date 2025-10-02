پخش زنده
نفرات برتر مسابقات تیراندازی با کمان کامپوند تعیین رده ایران با شاخت برترینها به کار خود پایان داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نفرات برتر مسابقات تیراندازی با کمان کامپوند تعیین رده کشور با قهرمانی ابوالفضل سلطانی نژاد از استان کرمان به پایان رسید. امیر محمد رحیمی از استان خراسان رضوی دوم شد و آرمین پاکزاد از استان البرز روی سکو سوم ایستاد.
نفرات برتر کامپوند بزرگسالان
بانوان
۱_ فاطمه باقری استان مازنداران
۲_گیسا بایبوردی استان تهران
۳_شیوا بختیاری استان همدان
آقایان
۱_ ابوالفضل سلطانی نژاد استان کرمان
۲_ امیر محمد رحیمی استان خراسان رضوی
۳_آرمین پاکزاد استان البرز
کامپوند جوانان پسران
۱_ معین کریمی استان تهران
۲_سید پارسا حیدری منش استان تهران
۳_شایان غزنوی استان مرکزی
کامپوند دختران جوانان
۱_ روژین مشعلی از استان تهران
۲_ مهشید بهلگردی استان خراسان جنوبی
۳_ زهرا غلامی استان بوشهر