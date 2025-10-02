پخش زنده
دومین رزمایش تمرینی آمادگی توان امدادی عملیاتی گروههای مختلف در کیش، مقابل حوادث غیرمترقبه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر محمدرضا رضانیا، سرپرست مرکز بهداشت، گفت: در این رزمایش به سی نفر از مصدومان سرپایی و با وخامت انتقال به بیمارستان امدادرسانی شد.
او افزود: در این رزمایش قطع برق بیمارستان نیز برای مرور شیوههای امداد در زمان قطع برق نیز تمرین شد.
رئیس جمعیت هلال احمر کیش نیز گفت: جمعیت هلال احمر با بیش از ۳۶ نفر از امدادگران کیش در قالب ۶ گروه عملیاتی در این رزمایش حضور داشت.