جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان قصرقند از تیراندازی به سمت یک واحد گشت خودرویی پلیس که در حال عزیمت به مأموریت امدادخواهیِ شهروندی بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، سرهنگ محمود اتابک زاده گفت: در پی این اقدام، یک مامور پلیس مجروح که به مرکز درمانی منتقل شد.

وی افزود: در این اقدام کور تروریستی، یکی از شهروندان که در حال تردد بود، مورد اصابت گلوله از سوی تروریست‌ها قرار گرفت و متاسفانه فوت نمود.

لازم به ذکر است، تلاش برای دستگیری عامل یا عوامل این جنایت ادامه دارد که نتیجه اقدام به اطلاع خواهد رسید.