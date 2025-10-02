به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی واترپلو کشورمان پس از حضور در احمد آباد هند، محل برگزاری رقابت‌های قهرمانی آسیا نخستین تمرین خود را زیر نظر کادر فنی برگزار کرد.

نمایندگان ایران صبح شنبه ۱۲ مهر، نخستین بازی خود را مقابل چین نایب قهرمان دوره گذشته برگزار می‌کنند.

تیم ملی واترپلو ایران با تیم‌های ازبکستان، چین، کویت و هنگ کنگ هم گروه است.

گفتنی است تیم ملی واترپلو ایران در دوره گذشته مسابقات قهرمانی آسیا در جایگاه چهارم ایستاد.