به اطلاع شهروندان محترم در شهرستان بویراحمد می‌رساند جهت تعمیرات شبکه گاز رسانی گاز مناطقی از شهر یاسوج شامل خیابان طالقانی، خیابان ۱۳ آبان و فرعی‌های منشعب، خیابان جمهوری، بلوار چمران و فرعی‌های منشعب، بلوار ارم، میدان امام حسین تا تقاطع خیابان مصلی، خیابان قدوسی (دادگستری) و فرعی‌های منشعب، جاده آبشار و فرعی‌های پشت بیمارستان شهداء گمنام، بلوار ابوذر فرعی ۱تا ۸در شهرستان بویراحمد در روز جمعه مورخه۱۴۰۴/۰۷/۱۱ از ساعت ۸:۰۰ صبح به مدت ۱۰ ساعت در صورت مساعد بودن هوا قطع خواهد شد؛

لذا خواهشمند است در طول مدت قطع گاز از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری نمایند و ضمن پیش بینی تمهیدات لازم شیر گاز بعد از کنتور خود را بسته نگه دارند و تا وصل مجدد گاز توسط مامورین این شرکت از دستکاری سیستم‌های خود خودداری فرمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۱۹۴ تماس حاصل فرمایند.