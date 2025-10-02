فردا؛
قطعی گاز در برخی مناطق یاسوج
روابط عمومی شرکت گاز استان در اطلاعیه ای از قطعی گاز در برخی مناطق شهر یاسوج خبر داد.
به اطلاع شهروندان محترم در شهرستان بویراحمد میرساند جهت تعمیرات شبکه گاز رسانی گاز مناطقی از شهر یاسوج شامل خیابان طالقانی، خیابان ۱۳ آبان و فرعیهای منشعب، خیابان جمهوری، بلوار چمران و فرعیهای منشعب، بلوار ارم، میدان امام حسین تا تقاطع خیابان مصلی، خیابان قدوسی (دادگستری) و فرعیهای منشعب، جاده آبشار و فرعیهای پشت بیمارستان شهداء گمنام، بلوار ابوذر فرعی ۱تا ۸در شهرستان بویراحمد در روز جمعه مورخه۱۴۰۴/۰۷/۱۱ از ساعت ۸:۰۰ صبح به مدت ۱۰ ساعت در صورت مساعد بودن هوا قطع خواهد شد؛
لذا خواهشمند است در طول مدت قطع گاز از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری نمایند و ضمن پیش بینی تمهیدات لازم شیر گاز بعد از کنتور خود را بسته نگه دارند و تا وصل مجدد گاز توسط مامورین این شرکت از دستکاری سیستمهای خود خودداری فرمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۱۹۴ تماس حاصل فرمایند.