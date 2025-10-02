به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیر خلیفه‌اصل سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان شامگاه پنجشنبه پس از این دیدار با فجر سپاسی شیراز اظهارکرد: پیش‌بینی یک بازی سخت را داشتیم، اما خوشبختانه تیم فجر را به خوبی آنالیز کرده بودیم و توانستیم به هدفمان برسیم؛ این برد چیزی از ارزش‌های پیروز قربانی و کادر فنی فجر کم نمی‌کند و مطمئنم در آینده بیشتر از این تیم خواهید شنید.

وی افزود: با بازی خوب توانستیم سه امتیاز شیرین را بگیریم؛ از بازیکنانم و تمامی دست‌اندرکاران تیم تشکر می‌کنم؛ اگر حتی شکست هم می‌خوردیم باز هم از آنها قدردانی می‌کردم، چون با تمام وجودشان جنگیدند.

خلیفه‌اصل با اشاره به میانگین سنی پایین تیمش گفت: خیلی‌ها فکر می‌کردند تیم ما دست‌وپا بسته است، اما به جوانان اعتماد کردیم و آنها جواب این اعتماد را دادند؛ میانگین سنی تیم ۲۳ سال است و حتی بازیکنان ۱۹ و ۲۰ ساله در ترکیب داریم؛ فوتبال آینده متعلق به همین جوانان است.

تیم استقلال خوزستان در نخستین دیدار هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر ایران شامگاه پنج شنبه در ورزشگاه پارس با نتیجه ۲ بر یک برابر فجر شهید سپاسی شیراز به برتری رسید.