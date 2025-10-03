پخش زنده
مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از وقوع زمینلرزهای به بزرگی ۵.۳ ریشتر در حوالی زواره از توابع استان اصفهان خبر داد. این زمین لرزه در تهران، قم و اصفهان احساس شده است.
این زمینلرزه بامداد جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴، ساعت پنج دقیقه و سه ثانیه به وقت محلی رخ داده است.
بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری، کانون زمینلرزه در عرض جغرافیایی ۳۳.۸۸ و طول جغرافیایی ۵۲.۹۵ و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شده است.
این زمینلرزه در ۶۳ کیلومتری زواره، ۷۷ کیلومتری اردستان و ۷۷ کیلومتری مهاباد از توابع استان اصفهان به ثبت رسیده است.
همچنین نزدیکترین مراکز استان به کانون زمینلرزه، اصفهان در فاصله ۱۷۹ کیلومتری و سمنان در فاصله ۱۹۳ کیلومتری گزارش شدهاند.
همزمان مردم در قم و بخشهایی از تهران نیز این زمین لرزه را حس کردند.
هنوز گزارشی از خسارات اولیه این زمینلرزهها مخابره نشده است.
پسلرزه ۳.۱ ریشتری در اصفهان
طبق اعلام منابع خبری، زواره اصفهان برای بار دوم لرزید و پس لرزه 3.1 ریشتری در این منطقه احساس شد.
زواره اصفهان برای بار سوم لرزید
پسلرزه ۳ ریشتری در زواره اصفهان گزارش شده و این منطقه برای بار سوم لرزیده است.
اعزام ۱۲ تیم ارزیاب به زواره
منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار کرد: وقوع زلزله به بزرگی۵ و ۳ دهم در مقیاس ریشتر ساعت ۱۲ و ۵ دقیقه بامداد جمعه درشمال شرق زواره شهرستان اردستان در استان اصفهان در عمق ۱۰ کیلومتری زمین اتفاق افتاد.
وی گفت: ۱۲ تیم ارزیاب به مناطق اطراف و روستاها برای ارزیابی خسارات احتمالی اعزام شدند.
وقوع ۵ پس لرزه در اردستان؛ خسارت جدی گزارش نشده است
شیشهفروش همچنین با اشاره به وقوع پسلرزهها توضیح داد: پس از زلزله اصلی، ۵ پسلرزه نیز ثبت شد که شدت آنها بین ۰.۳ تا ۲.۹ ریشتر گزارش شده است.
به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، ستاد مدیریت بحران استان جلسه فوقالعاده تشکیل داده و تیمهای امدادی در آمادهباش هستند.
وی تأکید کرد: در صورت دریافت هرگونه گزارش جدید از خسارات احتمالی، اطلاعرسانی تکمیلی انجام خواهد شد.
