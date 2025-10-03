پخش زنده
زمین لرزه ۵.۳ ریشتری بامداد امروز که حوالی زوره اصفهان روی داد ، در سمنان هم حس شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، دقایقی پیش زمین لرزهای به بزرگی ۵.۳ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین در زواره اصفهان رخ داد.
گزارشها حاکی است این زمین لرزه در تهران، قم و سمنان نیز احساس شده است.
این زمین لرزه ساعت ۵ دقیقه و ۳ ثانیه بامداد جمعه یازدهم مهر ماه رخ داد. این زمین لرزه تاکنون دو پس لرزه ۳ و ۳.۱ ریشتری داشته است.
نزدیکترین مراکز استان ها به کانون زمین لرزه اصفهان با ۱۷۹ کیلومتر و سمنان با ۱۹۳ کیلومتر است