به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، دقایقی پیش زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین در زواره اصفهان رخ داد.

گزارش‌ها حاکی است این زمین لرزه در تهران، قم و سمنان نیز احساس شده است.

این زمین لرزه ساعت ۵ دقیقه و ۳ ثانیه بامداد جمعه یازدهم مهر ماه رخ داد. این زمین لرزه تاکنون دو پس لرزه ۳ و ۳.۱ ریشتری داشته است.

نزدیکترین مراکز استان ها به کانون زمین لرزه اصفهان با ۱۷۹ کیلومتر و سمنان با ۱۹۳ کیلومتر است