به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ،به گفته مدیرکل مدیریت بحران تا کنون خسارتی از این زمین لرزه گزارش نشده است .

؛به گفته شیشه فروش وقوع زلزله به بزرگی۵ و ۳ دهم در مقیاس ریشتر ساعت ۱۲ و ۵ دقیقه بامداد امروز درشمال شرق زواره شهرستان اردستان در استان اصفهان در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران هم در گفتگو با شبکه خبر اعلام کرد: گزارشی از خسارت در هیچ یک از استان‌های اصفهان، قم و تهران دریافت نشده و شدت پس‌لرزه‌ها در حال کاهش است، نگرانی وجود ندارد.

تا ساعت دو بامداد امروز یازدهم مهر این زلزله پنج پس لرزه داشته است که بیشترین شدت آن سه و سه دهم ریشتر رد ساعت یک و سی دقیقه بامداد بوده است.