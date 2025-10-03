مدیرکل مدیریت بحران استان با اعلام اعزام تیم های ثانویه ارزیابی برای بررسی خسارت زلزله، زواره به مردم توصیه هایی داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ، شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صداوسیمای اصفهان گفت:تیم های ثانویه به محض روشنایی هوا برای بررسی جزییات زلزله و میزان تخریب ها به منطقه اعزام می شوند.

وی توصیه کرد اهالی این منطقه امشب در فضای باز بمانند .

وقوع زلزله به بزرگی۵ و ۳ دهم در مقیاس ریشتر ساعت ۱۲ و ۵ دقیقه بامداد امروز درشمال شرق زواره شهرستان اردستان در استان اصفهان در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.