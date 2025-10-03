پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیروان، گفت: در راستای تولید گوشت قرمز ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به دامداران شیروانی اعطا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ صادق رضاقلیزاده گفت: در راستای تولید و تأمین گوشت قرمز و بهمنظور حمایت دامداران و فعالین حوزه دامپروری تعداد ۴۴ فقره تسهیلات پرواربندی با اعتباری افزون بر ۳۰۰ میلیارد تومان معرفی و در مرحله پرداخت قرار گرفت.
وی گفت: جهت دریافت این تسهیلات دارابودن پروانه بهرهبرداری کوچک روستایی یا پروانه صنعتی دامداری دام پرواری موردنیاز است که افراد پس از طی مراحل تکمیل پرونده و بررسیهای تخصصی و بر اساس اولویت در قالب پرداخت تسهیلات برای خرید دام یا خرید علوفه به بانک عامل معرفی میشوند.
مدیر جهاد کشاورزی شیروان افزود: یکی از مهمترین برنامههای پیشرو در وزارت جهاد کشاورزی خودکفایی در تولید گوشت قرمز است که در همین راستا اقدامات مهمی از جمله پرداخت تسهیلات به واحدهای پرواربندی گوسفند و گاو سنتی و صنعتی و همچنین اصلاح نژاد نژادهای دامی در دستور کار قرار گرفته است.