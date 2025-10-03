فرمانده انتظامی شهرستان مانه و سملقان از کشف ۵۰ کیسه کود شیمیایی قاچاق و دستگیری ۲ متهم در جاده بجنورد ـ آشخانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛سرهنگ عیسی خدایی گفت: مأموران پاسگاه انتظامی گرماب در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنگام برپایی ایست و بازرسی در محور بجنورد به آشخانه به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو، تعداد ۵۰ کیسه کود شیمیایی قاچاق که فاقد هرگونه مجوز قانونی حمل بود، کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی مانه و سملقان با بیان اینکه در این رابطه دو متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند، خاطرنشان کرد: محموله کشف‌شده نیز برای سیر مراحل قانونی به نماینده جهاد کشاورزی تحویل داده شد.