پخش زنده
امروز: -
«اخت الرضا»، «آبی روشن»، «همراه»، «کی ۲»، «هشدار امبر»، «خاکستر سبز»، «دالان بی انتها» و «ضارب»، از جمله فیلمهای است که امروز از شبکههای سیما پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «اخت الرضا» به کارگردانی سید مجتبی طباطبایی، ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک پخش می شود.
در این فیلم خواهیم دید: پیکی از مرو به مدینه میآید و دستور هجرت حضرت معصومه (س) از مدینه به مرو را به حاکم مدینه ابلاغ میکند. حاکم ماموری را برای انتقال بانو اعزام میکند. نزدیکان و شیعیان بانو به این دستور مشکوک هستند و گمان میکنند در پس این دعوت اجباری دسیسهای برای سرکوب شیعیان وجود دارد. اسما دختر جوانی که دانش آموخته طب نیز هست با همسر و پدرش که در خدمت بانو هستند به منظور همراهی و مراقبت از بانو با او همراه میشوند و ...
سید جواد طاهری، مجید امیری، مرتضی جلالی و سهیلا محققی در فیلم سینمایی «اخت الرضا» بازی کردهاند.
فیلم سینمایی «آبی روشن» به کارگردانی بابک خواجهپاشا، ساعت ۱۸:۲۰، از شبکه دو پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهیم دید: حاچ یونس، بزرگ و معتمد روستا صاحب معدن فیروزه است. زمانی که او قصد دارد یک قطعه فیروزه ارزشمند را به حرم امام رضا (ع) هدیه داده و خادم شود. خبر میرسد که فیروزه به سرقت رفته و نگهبان معدن نیز کشته شده است. حاج یونس تصمیم میگیرد با سرنخی که از موتور سارق پیدا کرده به جستجوی او برود. او آدرس خانهای را پیدا کرده و به آنجا میرود با دیدن طاهره زن ایوب او را میشناسد و از ستاره عروس طاهره میخواهد تا آدرس ایوب را به او بدهد. سرانجام ستاره قبول میکند برای پیدا کردن پدر شوهرش به همراه حاج یونس برود تا بتواند از عطا شوهرش خبری پیدا کند. در این سفر آنها با سربازی آشنا میشوند که باید متهمی را تحویل پاسگاه بدهد و قسمتی از مسیر را همراهشان میروند، اما در طول راه متهم فرار میکند. ولی زمانی که آنها برای استراحت به یک امام زاده میرسند موفق میشوند متهم را که در یک ماشین حمل گازوئیل گرفتار شده پبدا کرده و ...
مهران احمدی، مهران غفوریان، سارا حاتمی، مرتضی امینیتبار، روحالله زمانی، علیاکبر اصانلو و کاظم هژیرآزاد در فیلم سینمایی «آبی روشن» بازی کردهاند.
فیلم سینمایی جدید «همراه» به کارگردانی پریادارشان، ساعت ۲۳:۱۵، از شبکه دو پخش می شود.
داستان این فیلم با بازی موهان لال، ساموی کاناری و آنوس ری؛ درباره جایارمان فردی نابیناست، اما حس بویایی، شنوایی و لامسه بسیار قوی داشته و در هنرهای رزمی نیز تخصص دارد. او در ساختمانی به عنوان اپراتور آسانسور و نگهبان کار میکند و در تلاش است پولی برای عروسی خواهرش جمع کند. جایارمان از افراد معتمد یک قاضی باسابقه به کریشنامورتی است که در همان ساختمان زندگی میکند، و بدون او را در مسیر جست و جویی طولانی همراهی میکند. در یکی از این سفرها، کریشنامورتی علت سفرها و جستوجوهایش را برای جایارمان تعریف میکند. سالها پیش، مردی به نام واسودهوان به اتهام جرمی که مرتکب نشده بود، توسط کریشنامورتی زندانی شده است؛ قاضی بر اساس قانون عمل کرده است، هرچند که میدانسته واسو بیگناه است، اما ...
فیلم سینمایی «کی ۲» به کارگردانی فرانک رودام، ساعت ۱۰:۰۰، از شبکه سه پخش می شود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی ایکل بین، مت کریون، آنی گریندلی، النا وول و بلو مانکوها آمده است: دو کوهنورد در یک صعود دشوار با گروهی دیگر از کوهنوردان آشنا میشوند. تجربه آنها در صعود از کوه موجب میشود تا از آنها برای صعود به ارتفاعات کوه K۲ دعوت شود. در پی صعود به قله اعضای گروه دچار حادثه میشوند. ولی ...
فیلم سینمایی جدید «هشدار امبر» به کارگردانی کری بلسا، ساعت ۱۴:۳۰، از شبکه سه پخش میشود.
این فیلم با بازی هیدن پانتییر، تایلر جیمز ویلیامز، کوین دان، سعیده آریکا اکولونا، تامی کرامر، داکی کش و کیتی مک کلن؛ درباره شارلوت دختربچهای است که به همراه مادر و مادربزرگش و برادران کوچکش به پارک رفته است و توسط فردی که صاحب خودروی مشکی است دزدیده میشود. مادر شارلوت، مونیکا به پلیس زنگ میزند و درخواست کمک میکند. پلیس عکس و مشخصات شارلوت را برای تمامی شهروندان شهر میفرستد تا در صورت دیدن آدم ربا به پلیس اطلاع دهند. ژاکلین که سوار بر تاکسی است خودرو مورد نظر را میبیند و از راننده میخواهد خودرو را تعقیب کند. آنها متوجه دختربچه داخل خودرو میشوند و به پلیس اطلاع میدهند. آنها قبل از این که پلیس به خانه آدم ربا برسد داخل خانه میشوند تا دختربچه را نجات دهند که با آدم ربا درگیر میشوند و ...
فیلم سینمایی «موج انفجار ۱» به کارگردانی هرمان یو، ساعت ۲۴:۰۰، از شبکه سه پخش میشود.
در این فیلم با بازی اندی لو، یو جینگ و جیا سانگ خواهیم دید: چویسان یک افسر خنثی سازی بمب پلیس هنگ کنگ است و هفت سال پیش در قالب یک پلیس مخفی به یک باند سرقت نفوذ کرده و باعث دستگیری چند سارق خطرناک شده. رئیس باند تبهکار متخصص بمبهای انفجاری میباشد که به خاطر خیانت و دستگیری برادرش توسط مامور پلیس کینه گرفته تصمیم به انتقام میگیرد. او با نخست وزیر فاسد ارتباط دارد و یکی از سه تونلهای اصلی هنگ کنگ را با دو کامیون حامل بمب میبندد و این کار باعث بالا رفتن قیمت سهام او میشود. شهروندان داخل تونل را در ازای آزادی برادرش گروگان میگیرد، پلیس با آزادی برادرش موافقت میکند ولی برادر او دیگر هیچ رغبتی برای برگشت پیش برادر بزرگ خود ندارد و از گذشتهی خود پشیمان است. با این حال به دلیل فشار رئیس باند تبهکار برادرش به او داده میشود. چویسان با روحیه فداکاری به داخل تونل میرود ...
فیلم سینمایی «خاکستر سبز» به کارگردانی ابراهیم حاتمیکیا، ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار پخش می شود.
این فیلم درباره فردی به نام هادی است که برای فیلمسازی راهی کرواسی میشود. عزیز، دوست هادی در جریان مسافرت او به کرواسی با در اختیار قرار دادن یک نوار کاست، یک قطعه عکس، و یک نیمه پلاک از وی برای یافتن دختری به نام فاطمه کمک میگیرد. هادی به وسیله آشنایی با زنی به نام حنیفه به جستجوی فاطمه میپردازند. در این میان هادی پی به رابطه قبلی عزیز و فاطمه برده و متوجه میشود که آنها قصد ازدواج داشتهاند که این مطلب توسط اصغر دوست مشترک میان عزیز و هادی پنهان میشود. پلیس کرواسی هادی را به علت نداشتن ویزای آن کشور از کرواسی بیرون کرده و ...
زنده یاد آتیلا پسیانی، زلاتا پلشکوا، باربارا بوبولوا، اصغر نقی زاده و بسیرا مینوویچ در فیلم سینمایی «خاکستر سبز» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی جدید «دالان بی انتها» به کارگردانی جون گارانو، آیتور آرهگی و خوزه ماری گونگاگا، ساعت ۱۳:۳۰، از شبکه تهران پخش میشود.
این فیلم با بازی آنتونیو د لا توره، بلن کوئستا و ویسنته ورگارا؛ داستان واقعی مردی را روایت میکند که بعد از جنگ داخلی اسپانیا سالها در خانهش پنهان شد. هیگینیو بلانکو، یک جمهوریخواه، پس از دستگیری دوستانش توسط نیروهای فاشیست، متوجه میشود که خودش هم در خطر است. او تصمیم میگیرد برای حفظ جانش در خانه پنهان شود. هیگینیو یک سوراخ در زیرزمین خانه خود ایجاد میکند تا در آن پنهان شود. رزا در ابتدا، این پنهانسازی کوتاهمدت به نظر میرسد، اما به دلیل خطرات فراوان و کنترل فاشیستها، طولانی میشود و ...
فیلم سینمایی «تیرانداز» به کارگردانی آنتونی فوکوآ، ساعت ۱۷:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی مارک والبرگ، دنی گلاور، ند بیتی، مایکل پنا، تاته داناوان، کیت مارا، رید سربجیا، مایک داپود و لوون هلم خواهیم دید: باب لی سواگر تیرانداز حرفهای است که پس از مأموریتی در اتیوپی خود را بازنشست کرده است. روزی سرهنگ آیزاک جانسن و مردی به نام جک پین برای کمک به او مراجعه میکنند. طبق نظر آنان ظرف دو هفتهی آینده کسی قصد ترور رئیس جمهور را دارد و از باب میخواهند که جلوی این ترور را بگیرد...
فیلم سینمایی «لانه دزدان ۱» به کارگردانی کریستین گودگاست، ساعت ۱۹:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی جرارد باتلر، فیفتی سنت، پابلو شرایبر، ایوان جونز و داون اولیویری؛ درباره گروهی متشکل از دزدهای حرفهای است که برنامهریزی میکنند تا از بانکی در لسآنجلس سرقت کنند. با این حال، همه چیز طبق برنامه پیش نمیرود و ...
فیلم سینمایی «ضارب» به کارگردانی پیر مورال، ساعت ۱۰:۰۰، از شبکه افق پخش می شود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی سین پن، آدریس البا و جاسمین ترینکا آمده است: گروهی تروریستی به سرکردگی فردی به نام کاکس در مناطق جنگ زده و محروم کشور کنگو به ظاهر مشغول انجام فعالیتهای بشر دوستانه هستند. اما در واقع نقشه اصلی آنها ترور وزیر معادن و منابع طبیعی این کشور است. جیم ترنر یکی از تک تیراندازان حرفه ایی این گروه تروریستی است. او پس از تشکیل جلسهای سری به عنوان فرد ضارب برای انجام ترور انتخاب میشود، و این درحالی است که قرار است به زودی مراسم ازدواج جیم و نامزدش آنی برگزار شود. آنی پزشک جوانی است که بی خبر از فعالیتهای سیاسی جیم مشغول گذراندن طرح پزشکی خود در میان مصدومان جنگی است. او و جیم به شدت به یکدیگر علاقمندند در این میان یکی دیگر از مهرههای اصلی این گروه تروریستی (فیلیکس) هم عاشق آنی است و آرزو دارد تا مانع از ازدواج این دو نفر شود. اما روابط خوب بین آنی و جیم تمام تلاشهای فیلیکس را ...
فیلم تلویزیونی «نردبان» به کارگردانی ولی باقری و افسانه آقانژاد، ساعت ۱۴:۰۰، از شبکه کودک پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهیم دید: نرگس دختری است که امسال سال به تکلیف رسیدن اوست و قرار است که همه بچهها در جشن تکلیفشان با چادر حاضر شوند. مادر نرگس به اتفاق دختر همسایه شان کوثر برای خرید چادر میروند و دو چادر هم شکل برای آنها میدوزند. در روز جشن تکلیف چادر نرگس و کوثر که از او کوچکتر است با هم عوض میشود و نرگس در مدرسه متوجه میشود که چادرش کوتاه است و به خانه برمی گردد و بالاخره چادرش را میگیرد ولی ...
آیلین باقری، نازنین زهرا متقیان، زهرا نجفی، شیما افسری و ریحانه متقیان در فیلم تلویزیونی «نردبان» هنرنمایی کردهاند.
پویانمایی سینمایی «باشگاه گردشگری» به کارگردانی یوشیاکی کیوگوکو، ساعت ۱۸:۰۰، از شبکه امید پخش خواهد شد.
در این پویانمایی خواهیم دید: نادشیکو کاگامی هارا، رین شیما، چیاکی اوهگاکی، آئوی اینویاما و انا سایتو ۵ دختر دبیرستانی و همکلاس هستند که با فراخوان مدرسه و علاقه شان به طبیعت و گردشگری، دوباره گرد هم میآیند تا این بار یک اردوگاه تفریحی را بازسازی کنند. برای اینکه این تفرجگاه قدیمی را بازسازی کنند نیاز به طرحی دارند که در استانداری تصویب شود و آنها پس از دوندگی طرح را تصویب میکنند و با همکاری یکدیگر نسبت به بازسازی آن اقدام میکنند. در جریان بازسازی سگ نگهبان یک اثر باستانی را پیدا میکند که باعث میشود پروژه توسط میراث فرهنگی برای کاوش در آن محدوده تعطیل شود و آنها به یک محوطه تاریخی برمی خورند که ...
فیلم تلویزیونی «بلوط» به کارگردانی ابراهیم صمیمی، ساعت ۱۰:۳۰، با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش میشود.
داستان فیلم از این قرار است که: بلوط دختر نوجوانی است که در روستایی به همراه پدرش زندگی میکند. مادر بلوط در اثر عارضه قلبی از دنیا رفته و بلوط نیز مانند مادرش مشکل قلبی دارد. وقتی پدر بلوط از بیماری او مطلع میشود، بسیار ناامید و درمانده میگردد، چرا که دکترها گفتهاند تنها راه معالجه بلوط این است که عمل پیوند قلب انجام دهد. از سوی دیگر معلم جدیدی که خانمی جوان به نام ایران مهربان است برای روستا آمده و در این مدت خیلی به بلوط و دیگر بچههای روستا کمک مینماید. یک شب که حال بلوط بد شده و خانم معلم قصد دارد با ماشین به خانه آنها رفته و ...
حمیدرضا مومنی، شراره مولا، مهنوش شیخی، حسین فردین مهر و زهرا کوثری در فیلم تلویزیونی «بلوط» بازی کردهاند.
فیلم سینمایی «خدای جنگ» به کارگردانی حسین دارابی، ساعت ۱۳:۳۰، از شبکه فراتر پخش خواهد شد.
داستان فیلم «خدای جنگ» در بحبوحهی جنگ تحمیلی ایران و عراق، اتفاق میافتد. دشمنان ایران برای متوقف کردن توان موشکی کشور، نقشهای پیچیده طراحی میکنند. لیبیاییها در همکاری با دشمن، قطعات کلیدی از موشکهای ایرانی را به سرقت میبرند تا مانع از استفاده آنها در میدان نبرد شوند. اما در این میان، تیمی از متخصصان و نیروهای ایرانی به رهبری ابراهیم شریفی مأموریت مییابند تا این مشکل را برطرف کرده و سامانههای موشکی را به کار بیندازند.
در این فیلم ساعد سهیلی، حسین سلیمانی، پیام احمدینیا، نادر فلاح، داریوش کاردان، مهدی حسینی، مهدی فریضه، دانیال نوروش، پیمان پورنیکدست، علی دلپیشه، آزاده سیفی، عبدالرضا نصاری، بهار داورزنی، محمدرضا سروستانی، هومن دارابی، احمد یاوری، کبری گودرزی و عمار شلق به ایفای نقش پرداختهاند.