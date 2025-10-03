به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیرکل دفتر صنایع پوشاک و منسوجات در حاشیه بازدید از نخستین رویداد ملی «جلیقه ایرانی» در کاخ‌موزه سعدآباد، بر نقش کلیدی این رویداد در تقویت گفتمان مد پایدار تأکید کرد و گفت: با توجه به روند افزایشی آلایندگی صنعت پوشاک در سال‌های آینده، چنین برنامه‌هایی نقش مؤثری در ارتقای آگاهی عمومی و توسعه زیست‌بوم هنر-صنعت مد و لباس کشور خواهند داشت.

محسن گرجی افزود: تمرکز تخصصی این رویداد بر جلیقه به‌عنوان جزئی از سامانه لباس ایرانی و تنوع آثار ارائه‌ شده از استان‌های مختلف، نشانه‌ای روشن از ظرفیت‌های گسترده فرهنگی و هنری کشور در حوزه طراحی و دوخت لباس ملی است. کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با هر اقدامی که به ارتقای سطح کیفی و هنری این زیست‌بوم کمک کند، همکاری و حمایت خواهد کرد.

این رویداد ملی، فرصتی منحصربه‌فرد برای تلفیق خلاقیت، فناوری و سنت در طراحی لباس ایرانی محسوب می‌شود و با نمایش هزار اثر از هنرمندان و طراحان سراسر کشور، افق‌های تازه‌ای در مسیر توسعه مد پایدار و بازشناسی هویت پوشاک ملی گشوده است.

نخستین رویداد ملی «جلیقه ایرانی» با محوریت ترویج مد پایدار و بازشناسی هویت پوشاک ایرانی ، از ۷ مهرماه آغاز شده است و تا امروز ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴ در کاخ‌موزه سعدآباد ادامه دارد.