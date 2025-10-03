پخش زنده
امروز: -
چند کافه در تهران، به دلیل برگزاری مراسم غیرقانونی و خلاف شرع، تعطیل شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، خبر تعطیلی چند کافه در تهران، به دلیل برگزاری مراسم غیرقانونی و خلاف شرع، تنها چند نمونه در ماههای اخیر است. نمونههای مختلف هنجارشکنی که واکنش افکار عمومی را هم به همراه داشته است.
کسب سود اقتصادی بیشتر؛ که با رفتارهای خارج از عرف به دست میآید. موضوعی که دادستان تهران هم نسبت به آن هشدار داد.
خبرهایی از صنوف مختلف که دوباره بحث قبح زدایی از ناهنجاریهای فرهنگی را به رسانهها کشاند. این دست ماجراها فقط به پایتخت محدود نمیشود؛ از بعضی کافهها با مراسم خاص گرفته تا حاشیههای اخیر باغ جنت شیراز. جریانی که به تدریج در سایه انفعال و نبود اقدام مشخص، ناهنجاریهای تازه را در انظار عمومی جا میاندازد و یا بی توجه به عرف و فرهنگ جامعه رفتار میکند.
روندی که با هویت فرهنگی بیشتر جامعه ایرانی همخوانی نداشته و به گفته مردم نیاز به اقدامات پیشگیرانه و برنامه مشخص دارد. اقدام و نگاه مسئولانه تا به فرهنگ مردم چوب حراج گذاشته نشود.