به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، شهردار بروجن گفت: این خودرو‌ها چند سال پیش به‌صورت شاسی جدا خریداری و تجهیزات تخصصی بر روی آنها نصب شده بود، اما به دلیل مشکلات فنی امکان پلاک‌گذاری و بهره‌برداری از آنها وجود نداشت.

وی افزود: شهردار بروجن در یک دوره شش‌ماهه با پیگیری‌های مداوم و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط، موفق شد تمامی موانع فنی و اداری را برطرف و مجوز‌های قانونی لازم را ادریافت کند.

اکنون با ورود این خودرو‌ها به چرخه خدمات شهری، توان عملیاتی آتش‌نشانی و امداد و نجات شهرداری بروجن افزایش یافته است.