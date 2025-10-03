پخش زنده
امروز: -
یک دستگاه خودروی امدادی پیشرفته و یک دستگاه بالابر ویژه عملیاتهای نجات به ناوگان ماشینآلات موتوری شهرداری افزوده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، شهردار بروجن گفت: این خودروها چند سال پیش بهصورت شاسی جدا خریداری و تجهیزات تخصصی بر روی آنها نصب شده بود، اما به دلیل مشکلات فنی امکان پلاکگذاری و بهرهبرداری از آنها وجود نداشت.
وی افزود: شهردار بروجن در یک دوره ششماهه با پیگیریهای مداوم و هماهنگی با دستگاههای ذیربط، موفق شد تمامی موانع فنی و اداری را برطرف و مجوزهای قانونی لازم را ادریافت کند.
اکنون با ورود این خودروها به چرخه خدمات شهری، توان عملیاتی آتشنشانی و امداد و نجات شهرداری بروجن افزایش یافته است.