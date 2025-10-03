حرم مطهر امین ولایت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام در سالروز وفات کریمه اهل بیت غرق در عزا و ماتم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آستان مقدس احمدی و محمدی علیهما السلام، امروز و درسالروز وفات حضرت معصومه (س)، خواهر بزرگوار امام رضا و حضرت احمد بن موسی علیهما السلام میزبان زائران، مجاوران و عاشقانی است که برای عرض تسلیت به این مکان روحانی آمده‌اند.

دوستداران اهل بیت (ع) به حرم مطهر احمد بن موسی می‌آیند تا عشق و علاقه خود را به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) نشان دهند.

سخنرانی مذهبی، مرثیه سرایی و عزاداری از برنامه‌های حرم احمد بن موسی (ع) است.

مراسم سوگواری به مناسبت وفات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها دیشب، پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم (علیهماالسلام) برگزار شد.

سخنران این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین محمودی، مدیر حوزه علمیّه استان فارس بود و سیّدعباس انجوی به مدیحه‌سرایی پرداخت و دعای کمیل را قرائت کرد.

دهم ربیع الثانی، سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س) است.