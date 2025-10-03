مشاور رئیس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی گفت: خوزستان به عنوان به پایلوت صادرات دیجیتال به کشور عراق انتخاب شده است.

تبدیل خوزستان به مرکز صادرات دیجیتال به کشور عراق

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، معصومه آقاپور علیشاهی در نشست بررسی مسائل اقتصادی خوزستان گفت: این طرح با استفاده از ۲ سکو معتبر تجارت الکترونیک می‌تواند زمینه‌ساز درآمد دلاری و اشتغال ویژه برای زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست استان شود.

مشاور رئیس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی افزود: ضرورت تغییر نگاه به انتصابات بانوان در بخش مدیریت استان از ۲ جنبه مقبولیت در جامعه و مدیریت نوین اهمیت فراوان دارد و باید سرعت و تعداد انتصابات زنان افزایش یابد تا به حداقل ۳۵ درصد از مدیران زن که در پایان دولت چهاردهم در نظر گرفته شده، دست پیدا کنیم.

آقاپور علیشاهی ادامه داد: فضای مجازی نقش کلیدی در توسعه اقتصادی استان دارد و مردم همکاری لازم را با برنامه‌های اقتصادی خواهند داشت.

او افزود: برنامه جامع و کامل طراحی‌شده توسط پارک فناوری خوزستان در حوزه اقتصاد باید به طور جدی پیگیری شود.

مشاور رئیس جمهور به روند حرکت استان خوزستان در استفاده از بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: جهت‌گیری سیاست‌های استان باید از بانک محور به سمت اوراق محور تغییر یابد.

او ادامه داد: هیچ مانعی برای استفاده از ظرفیت بورس کالا وجود ندارد چراکه این مساله می‌تواند تحرک مهمی در اقتصاد خوزستان ایجاد کند.

آقاپورعلیشاهی گفت: تسهیل صدور گواهی تولید برای بنگاه‌های کوچک و کارخانه‌های دارای محصولات متنوع ضروری است و باید تسریع شود تا تولیدکنندگان دچار مشکلات و تعطیلی نشوند.

مشاور رئیس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی پرواز مستقیم آبادان-امارات و رفع مشکلات مربوط به خطوط پروازی از برنامه‌های مهم برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان است که در دستور کار قرار دارد.