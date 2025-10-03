پس از توقیف بخشی از کشتی‌های «ناوگان جهانی الصمود» توسط نیروی دریایی اسرائیل، منابع این رژیم از انتقال ۴۷۳ تن از فعالان ناوگان جهانی الصمود به زندان کتسیعوت این رژیم خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، روزنامه یسرائیل هیوم (اسرائیل امروز) در ادامه گزارش خود ضمن تأیید انتقال این افراد به زندان مذکور اعلام کرد که انتظار می‌رود ابتدای هفته جاری به‌صورت هوایی از اسرائیل خارج شوند. در همین حال، سایر کشتی‌ها همچنان مسیر خود به سمت نوار غزه را ادامه می‌دهند و فاصله آنها تا ساحل غزه کمتر از ۵۵ مایل دریایی است.

گزارش‌ها حاکی است که ۹ کشتی از «ناوگان جهانی الصمود» برای شکستن محاصره غزه، در فاصله ۴۷۰ مایلی از نوار غزه قرار دارند و حرکت خود را ادامه می‌دهند.

از سوی دیگر، کشتی «مارینت» از ناوگان جهانی الصمود نیز تنها ۵۴ مایل دریایی تا سواحل غزه فاصله دارد و مسیر خود را به سمت نوار غزه ادامه می‌دهد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که فعالان و مسئولان «ناوگان الصمود» تأکید کرده‌اند که حرکت کشتی‌ها قانونی است و ادامه مسیر آنها تا رسیدن به غزه با هدف رساندن کمک‌های انسانی به این منطقه ادامه خواهد داشت.