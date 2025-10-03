به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، این مراسم شامگاه پنج‌شنبه، دهم مهرماه، هم‌زمان با ایام رحلت حضرت معصومه (س)، با حضور حجت الاسلام والمسلمین احمد مروی، خانواده زنده‌یاد استاد فرشچیان، جمعی از مدیران و مسئولان کشور و این آستان مقدس و نیز اهالی فرهنگ و هنر، در تالار شیخ طبرسی ساختمان بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، برگزار شد.

استاد فرشچیان هنر را در خدمت ایمان و فضیلت‌ها قرار داد

تولیت آستان قدس رضوی در این مراسم گفت: آثار استاد فرشچیان، آینه‌ای از عشق الهی و جلوه‌ای از نور اهل‌بیت (ع) است و این چهره ماندگار عرصه فرهنگ، هنر را در خدمت ایمان، فضیلت‌ها و ارزش‌های جاودانه انسانی قرار داد.

حجت الاسلام والمسلمین احمد مروی افزود: این مراسم بزرگداشت، تنها پاسداشت یک انسان بزرگوار و هنرمندی کم‌نظیر، باایمان و متعهد نیست؛ بلکه در حقیقت تکریم «هنر متعهد» است؛ بزرگداشت هنرمندانی که آینه مصوریت خداوند هستند و رسالت هنرشان زدودن تاریکی‌ها، جهالت‌ها و ظلمت‎ها از زندگی بشری است.

او تصریح کرد: امروز در جهان معاصر، متأسفانه هنر و هنرمند را در خدمت ابتذال، بردگی و حیوانیت قرار داده‌اند؛ ازاین‌رو وظیفه ماست که در برابر این جریان، ایستادگی و هنر و هنرمندان مؤمن و ارزش‌مدار را را به نسل‌ها معرفی کنیم و اجازه ندهیم غبار فراموشی بر سیمای تابناکشان بنشیند.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه استاد فرشچیان، هنرمندی مؤمن، عارفی بصیر و مصوری الهی بود که شیفتگی به اهل بیت (ع) در آثارش موج می‌زند، افزود: تابلو «ضامن آهو» تجلی رأفت، کرامت، مهربانی و امانت‌داری امام مهربانی‌ها، است؛ این تابلو روایتگر پیوند ناگسستنی امام با مردم و حقیقت شفاعت و یادآور آن میزبانی کریمانه‌ای است که امام رضا (ع) همواره در حرم مطهرشان از زائران و میهمانان خود به عمل می‌آورد.

احیای هنرمندانه امر اهل بیت (ع)

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی هم در این مراسم، با اشاره به حدیثی از امام رضا (ع) بر لزوم انتقال سخنان و درس‌های ائمه معصومین (ع) به زبان روز یعنی زبان هنر، تأکید کرد.

عبدالحمید طالبی گفت: خلق تابلو‌های نفیسی همچون «توسل»، «ضامن آهو»، «معراج»، «شام غریبان» و «عصر عاشورا» و همچنین طراحی پنجمین ضریح حرم امام رضا (ع) توسط استاد فرشچیان در راستای احیای امر اهل بیت (ع) و باور‌های مذهبی، انجام شده است.

وی افزود: در واقع این هنرمند فقید، با تعهد و دینداری، هنرش را در خدمت معارف و دلبستگی‌های مذهبی قرار داد و آثار جاودانه‌ای را برای ما به یادگار گذاشت.

او تصریح کرد: راه استاد فرشچیان در آستان قدس رضوی در کنار فعالیت دانشگاه‌ها و بنیاد‌هایی که در تهران و اصفهان تشکیل شده است، ادامه خواهد یافت.

لزوم تشکیل کرسی فرشچیان‌شناسی

در ادامه مراسم، مشاور علمی و فرهنگی تولیت آستان قدس رضوی، بر ضرورت راه‌اندازی یک کرسی برای شناسایی درست و معرفی ابعاد مختلف وجودی این هنرمند فقید از منظر فلسفه، هنر، اخلاق و معنویت، در آستان قدس رضوی و همچنین در دانشگاه‌های کشور، تأکید کرد.

محمدرضا مخبر با اشاره به راه‌اندازی و فعالیت دانشگاه استاد فرشچیان و شکل‌گیری هنر‌های فراموش‌شده در این دانشگاه در کنار رشته نگارگری، تصریح کرد: فعالیت این دانشگاه، باقیات صالحاتی از این هنرمند نامدار است.

رئیس فرهنگستان علوم، افزود: بی‌شک روز به روز شناخت منطقه و جهان از هنر ایرانی، با تبلور هنر استاد فرشچیان در جهان، بیشتر خواهد شد.

رونمایی از آثار نفیس هنری

همچنین در این مراسم، برای نخستین بار از تابلوی «شکوه پرواز»، اثر استاد فرشچیان، متعلق به مؤسسه فرهنگی موزه‌ای بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در تهران، رونمایی شد.

این اثر که با رنگ طلایی در ابعاد ۲۶ در ۴۴ سانتی‌متر در سال ۱۳۴۹ خلق شده، از نظر مفهومی بی‌نظیر است و در آن، ۱۴ پرنده در یک حرکت دوار در زمینه سیاه، در حرکت هستند.

رونمایی از مجموعه چاپی نفیس با محوریت ۱۸ اثر فاخری که توسط زنده‌یاد استاد فرشچیان به موزه آستان قدس رضوی اهدا شده است و در تالار آثار اهدایی این هنرمند فقید در موزه این آستان مقدس در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دارد، از دیگر برنامه‌های این مراسم، بود.

در این آیین بزرگداشت از تمبر یادبودی نیز که به مناسبت چهلمین روز درگذشت این نگارگر برجسته با محوریت چهار اثر وی شامل دو اثر متعلق به موزه آستان قدس رضوی و دو اثر متعلق به مؤسسه فرهنگی موزه‌ای بنیاد مستضعفان، منتشر شده است، رونمایی شد.

این تمبر ممهور به مهر شرکت ملی پست، توسط پروین فرشچیان رونمایی شد و حاضرین بر حاشیه آن مطالبی را به یادگار نوشتند.

همچنین در این مراسم، پیش نمایشی از فیلم مستندی که با محوریت زنده‌یاد استاد فرشچیان به همت مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی در مدت ۳۲ دقیقه تولید شده است، پخش شد.

مراسم رونمایی و اکران این فیلم به‌زودی در یکی از سینما‌های سطح شهر مشهد، برگزار خواهد شد.

اهدای وسایل شخصی استاد به موزه

در بخش پایانی مراسم نیز، مجموعه‌ای از وسایل شخصی زنده‌یاد استاد فرشچیان توسط همسر این هنرمند فقید به تولیت آستان قدس رضوی تقدیم شد تا در تالار آثار اهدایی این هنرمند برجسته در موزه حرم مطهر رضوی، در معرض دید عموم زائران و مجاوران، قرار گیرد.

تولیت آستان قدس رضوی نیز با اعطای هدایای متبرک و نفیسی به همسر استاد فرشچیان، از وی و خانواده استاد، تجلیل کرد.

پخش پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب به مناسبت درگذشت استاد فرشچیان در مردادماه امسال و همچنین کلیپ‌هایی با محوریت معرفی این هنرمند فقید و تالار آثار اهدایی وی در موزه حرم مطهر رضوی و برگزاری مراسم تشییع شکوهمند استاد فرشچیان در شهر اصفهان با حضور خادمان آستان قدس رضوی، از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.