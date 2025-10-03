به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس مرکز نوآوری تخصصی علوم انسانی دانشگاه شیراز گفت: این دور از جشنواره در سطح منطقه هفت کشور شامل استان‌های فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

برگزیدگان این مرحله، به جشنواره ملی راه خواهند یافت که دانشگاه شیراز بهمن امسال میزبان آن خواهد بود.

سید اسماعیل مسعودی گفت: از ۷۵ طرح دانشجویی دریافت‌شده در دبیرخانه جشنواره، ۳۵ طرح به مرحله ارائه رسید و پس از داوری، سه نفر برگزیده و چهار نفر شایسته‌تقدیر در بخش دانشجویی معرفی شدند.

همچنین در بخش استادان، از ۱۰ طرح دریافت‌شده، سه طرح به‌عنوان طرح‌های برگزیده انتخاب شد.

وی تأکید کرد: مهم‌ترین اهداف برگزاری این جشنواره، زمینه‌سازی برای گسترش کسب و کار‌های تخصصی نیازمحور و مسئله محور، زمینه‌سازی گسترش خوداشتغالی و کارآفرینی در فارغ‌التحصیلان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های کشور و ایجاد بستر همفکری و هم‌افزایی اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در راستای حل مسائل و رفع نیاز‌های کشور است.

برگزیدگان بخش دانشجویی

مقام اول: لیلا کامران، دانشجوی دکتری دانشگاه خلیج فارس بوشهر، با ایده مستخرج از رساله «اثربخشی درمان‌های CBT و MBCT بر کاهش نشانگان بیش‌فعالی و نقص توجه»

مقام دوم: احمدرضا دهقانی، دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز، با ایده مستخرج از رساله «تأثیر نویز صورتی و تمرین مقاومتی بر شاخص‌های عملکرد حرکتی و تعادل در سالمندان»

مقام سوم: مریم جعفری، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، با ایده مستخرج از رساله «تهیه و تدوین متون خواندن زبان فارسی از بوستان سعدی در سطح فرامیانی برای زبان‌آموزان غیرفارسی‌زبان»

شایسته تقدیر: سیده فاطمه آل‌محمد خیرآبادی، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، با ایده مستخرج از پایان‌نامه «رابطه اسنجام خانوادگی و اهمال‌کاری زمان خواب با نقش واسطه‌ای تنظیم هیجان»

شایسته تقدیر: لاله پیلتن، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز؛ با ایده مستخرج از پایان‌نامه «ارزیابی تأثیر بازاریابی کارآفرینانه و توانمندی نوآوری با متغیر میانجی ارزش مشتری بر عملکرد کسب‌وکار»

شایسته تقدیر: زهرا دبیران، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، با ایده مستخرج از پایان‌نامه «ارائه چارچوب تحلیلی داده‌های POI و تحلیل الگو فضای آنها در راستای مدیریت بهینه گردشگری»

شایسته تقدیر: فاطمه زارع، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خلیج فارس بوشهر، با ایده مستخرج از پایان‌نامه «طراحی مدل رهبری پادشکننده با رویکرد داده‌بنیاد»

بخش استادان

مقام اول: کاوه فتاحی، عضو هیئت‌علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز با ایده (بازشناسی و تحلیل فرضیه‌های کارکردی بنا‌های برزن جنوبی تخت جمشید با تاکید بر بنای C)

مقام دوم: مسلم علی‌محمدلو، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز با ایده (تدوین الگوی آمایش آموزش عالی: مورد مطالعه استان فارس)

مقام سوم: محبوبه سعادت، عضو هیئت‌علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز با ایده (مقایسه توجه شنوا با ناشنوا به نشانه‌های معنایی و نشانه‌های نحوی از طریق ردیابی چشمی)