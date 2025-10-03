رئیس جمعیت هلال احمر از کشته شدن ۴ مسافر اتوبوسی که به ته دره در جاده دماوند سقوط کرده بود خبر داد و گفت: امدادرسانی به آسیب دیدگان ادامه دارد، اما ممکن است آمار کشته شدگان افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ شاهین فتحی، رئیس جمعیت هلال احمر گفت: حوالی ساعت ۸ صبح امروز، سقوط یک اتوبوس مسافربری به ته دره در جاده دماوند به فیروزکوه مقابل یک مجتمع (دهکده سیب لند) به هلال احمر اعلام شد.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد این اتوبوس از قزوین به سمت مازندران در حال حرکت بوده که به علت نامعلوم در دره سقوط می‌کند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: این اتوبوس پر از مسافر بوده و در حال حاضر امدادرسانی به آسیب دیدگان ادامه دارد، اما تا این لحظه جانباختن ۴ نفر از مسافران تایید شده است.