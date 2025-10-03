به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سرپرست پلیس راه انتظامی استان لرستان گفت؛ ساعت ۰۳:۳۰ صبح امروز جمعه ۱۱ مهر۱۴۰۴ یک دستگاه وانت نیسان در محور روستایی کزنار الیگودرز از جاده خارج و واژگونی شد.

سرهنگ یدالله نادری افزود: در آن حادثه که به علت خواب آلودگی رخ داد،راننده و سرنشین همراه وی جان خود را از دست دادند.

وی افزود:جاده‌های فرعی و روستایی استان به علت قوس‌های طولی و عرضی فراوان، عرض کم و نبود شانه مناسب، از جمله مسیرهای پرخطر هستند که نیازمند رانندگی با سرعت مطمئنه و رعایت کامل نکات ایمنی است.

سرهنگ نادری با هشدار به رانندگان بیان کرد: رانندگان باید هنگام عبور از این جاده‌ها، از هرگونه عجله و شتاب خودداری کنند، توجه کامل به مسیر داشته باشند و در صورت احساس خستگی، توقف و استراحت کنند تا از بروز چنین حوادثی پیشگیری شود.