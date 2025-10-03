به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور و از هفته یازدهم امروز جمعه یازدهم مهرماه پالایش نفت امام خمینی شازند، میزبان پالایش نفت بندرعباس رده چهارمی است، شهرداری ساوه از تیم رده پنجمی گهر زمین سیرجان پذیرایی می‌کند و سن ایچ در اصفهان میهمان تیم صدرنشین گیتی پسند خواهد بود.

در جدول رده‌بندی این رقابت‌ها و تا پیش از هفته یازدهم سن ایج ساوه موقعیت بهتری از دیگر تیم‌های لیگ برتری استان دارد و در خانه هفتم جدول قرار گرفته است، پالایش نفت امام خمینی با ۹ امتیاز یازدهم است و شهرداری با ۳ امتیاز کمتر از شازندی‌ها یک رده پایین‌تر در خانه دوازدهم جدول قرار دارد.

تمامی دیدار‌های هفته یازدهم از ساعت ۱۶ وز جمعه یازدهم مهرماه برگزار می‌شود