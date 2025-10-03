هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور امروز جمعه یازدهم مهرماه با برگزاری سه دیدار حساس برای تیمهای استان دنبال میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه رقابتهای لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور و از هفته یازدهم امروز جمعه یازدهم مهرماه پالایش نفت امام خمینی شازند، میزبان پالایش نفت بندرعباس رده چهارمی است، شهرداری ساوه از تیم رده پنجمی گهر زمین سیرجان پذیرایی میکند و سن ایچ در اصفهان میهمان تیم صدرنشین گیتی پسند خواهد بود.
در جدول ردهبندی این رقابتها و تا پیش از هفته یازدهم سن ایج ساوه موقعیت بهتری از دیگر تیمهای لیگ برتری استان دارد و در خانه هفتم جدول قرار گرفته است، پالایش نفت امام خمینی با ۹ امتیاز یازدهم است و شهرداری با ۳ امتیاز کمتر از شازندیها یک رده پایینتر در خانه دوازدهم جدول قرار دارد.
تمامی دیدارهای هفته یازدهم از ساعت ۱۶ وز جمعه یازدهم مهرماه برگزار میشود