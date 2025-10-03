به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مرتضی سلیمی سرپرست جمعیت هلال احمر گلستان گفت: ساعت شامگاه پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه، گزارش تصادف زنجیره‌ای سه خودروی سواری شامل یک دستگاه ساینا، یک دستگاه پژو ۲۰۷ و یک دستگاه پژوپارس در شهر گرگان حوالی میدان مفتح از طریق اورژانس به هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم واکنش سریع هلال‌احمر استان با آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

سلیمی‌گفت: نجاتگران هلال‌احمر همکاری اورژانس اقدامات اولیه را انجام دادند و هر ۱۱ مصدومِ این حادثه را به مرکز درمانی منتقل کردند.