کارشناس هواشناسی مازندران از تضعیف ناپایداریهای جوی و آغاز دورهای از هوای پایدار و آفتابی تا سهشنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرجی کارشناس هواشناسی اعلام کرد: صبح امروز جمعه، شهر بلده با ۶ درجه بالای صفر خنکترین و روز گذشته گلوگاه با ۲۶ درجه گرمترین نقطه استان بود.
وی با اشاره به تضعیف ناپایداریهای جوی گفت: سامانهای که طی دو روز گذشته موجب کاهش دما و بارندگی شده بود، امروز در حال تضعیف است.
فرجی افزود: امروز هرچند آسمان استان گاهی ابری خواهد بود، اما بارش قابل توجهی پیشبینی نمیشود و تنها در نیمه غربی استان احتمال بارشهای پراکنده وجود دارد.
کارشناس هواشناسی در ادامه گفت: در هفته پیشرو، جو استان عمدتاً پایدار خواهد بود و ساعات آفتابی همراه با روند افزایش دما ادامه خواهد داشت. همچنین تا روز سهشنبه، سامانه بارشی جدیدی وارد استان نخواهد شد.
فرجی درباره وضعیت دریا گفت: دریای مازندران امروز نسبتاً مواج است، اما از بعدازظهر از ارتفاع موج کاسته میشود و شرایط برای فعالیتهای دریایی مناسب خواهد شد.