محمد فتحی در مراسم معارفه با حضور سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی، به عنوان فرماندار جدید شاهین‌دژ معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مراسم معارفه محمد فتحی به عنوان فرماندار جدید شهرستان شاهین‌دژ با حضور سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌ غربی و جمعی از مسئولان استانی و محلی برگزار شد.

در این مراسم، سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌ غربی با تأکید بر اهمیت وفاق و همگرایی در پیشبرد اهداف نظام، بر ضرورت همکاری و همراهی تمامی اقشار و گروه‌های مختلف برای رفع مسائل و مشکلات مردم تأکید کرد.

وی افزود: شتاب بخشیدن به توسعه و حل مسائل شهرستان باید به نقطه مشترک همه افراد و جریان‌ها تبدیل شود و با شناسایی اولویت‌ها و تمرکز بر اشتراکات، روند خدمت‌رسانی به مردم با سرعت و انسجام بیشتری انجام گیرد.

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری، وفاق ملی را راهبرد اصلی دولت برشمرد و خاطرنشان کرد که این وفاق نه یک مفهوم انتزاعی بلکه ضرورتی حیاتی است که هم‌زمان با احترام به تنوعات فرهنگی، قومی و فکری، بر وحدت و همبستگی جامعه تأکید دارد.

وی همچنین از مسئولان خواست تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و نخبگان محلی، زمینه توسعه پایدار و ارتقای سطح خدمت‌رسانی را فراهم کنند و نگاه خدمت‌محور و تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند.

در پایان مراسم، ضمن قدردانی از خدمات کامران بابازاده، فرماندار پیشین شاهین‌دژ، محمد فتحی به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد.