رئیسجمهور کلمبیا گفت: تا زمانی که مردم فلسطین در غزه از گرسنگی میمیرند، صلحی در کار نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گوستاوو پترو رئیسجمهور کلمبیا در ادامه سیاستهای ظلمستیزانه و ضد صهیونیستی خود گفت: رئیسجمهور آمریکا باید بفهمد که اگر فورا غذا و کمک وارد غزه نشود، هرگز نمیتواند هیچ طرح صلحی را آغاز کند. تا زمانی که مردم فلسطین در غزه از گرسنگی میمیرند، صلحی در کار نخواهد بود.
وی پیشتر در سخنرانی خود در میان معترضان طرفدار فلسطین در خارج از مقر سازمان ملل در نیویورک، خواستار تشکیل یک نیروی مسلح جهانی با اولویت آزادسازی فلسطینیها شده و از سربازان آمریکایی خواسته بود تا اسلحههای خود را به سمت مردم نشانه نگیرند. از دستورات ترامپ سرپیچی کنند. از دستورات بشریت پیروی کنند.
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا به تازگی طرحی ۲۰ بندی را برای پایان جنگ غزه ارائه کرده است که بر آتشبس فوری، آزادی اسرای اسرائیلی در برابر رهایی صدها زندانی فلسطینی، بازگشت نیروهای اسرائیلی به خطوط توافقشده و تشکیل نهادی بینالمللی برای بازسازی و اداره غزه تأکید دارد.
این طرح با واکنشهای محتاطانه رهبران اروپایی مواجه شده و مقامها نسبت به حاکمیت فلسطین، نقش دولت انتقالی و ضمانت اجرای مفاد این طرح تردید دارند.
ناظران ابتکار ترامپ را جانبدارانه، ناقص و در تضاد آشکار با خواست و حقوق مشروع فلسطینیان میدانند. منتقدان میگویند نادیده گرفتن نقش گروههای فلسطینی، محدود کردن آینده غزه به یک ساختار موقت تحت نظارت بینالمللی و حذف هرگونه تضمین واقعی برای تشکیل دولت مستقل فلسطینی نشان میدهد که این ابتکار بیش از آنکه پاسخی عادلانه به بحران باشد، تلاشی است برای تحکیم موقعیت رژیم صهیونیستی و مدیریت کوتاهمدت بحران به نفع واشنگتن و تلآویو.