حضرت آیتالله خامنهای در پیامی درگذشت همسر آقای آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای علی آقامحمدی دام توفیقٰه
درگذشت همسر گرامی و صبور جنابعالی را تسلیت عرض میکنم و از خداوند متعال رحمت و مغفرت برای ایشان و صبر و اجر برای جنابعالی و دیگر بازماندگان مسئلت میکنم.
والسلام علیکم و رحمةالله
سیدعلی خامنهای
۱۰ مهر ۱۴۰۴