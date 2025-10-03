استاندار خراسان شمالی با اشاره به اهمیت شناسایی و حمایت از استعداد‌های درخشان، بر لزوم برنامه‌ریزی مدون برای بهره‌مندی از ظرفیت نخبگان در توسعه استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ همایش ملی نخبگان با حضور معاونان استاندار، مدیران کل، مسئولان دانشگاه‌ها و جمعی از نخبگان و فرهیختگان استان برگزار شد.

بهمن نوری با اشاره به وجه تسمیه روز ملی نخبگان که مصادف با سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران است، گفت: شهید چمران شخصیتی جامع، با ذکاوت و برخوردار از مراتب علمی بالا بود که می‌توانست در رفاه زندگی کند، اما راه خدمت به میهن را برگزید و در خط مقدم جبهه‌ها حضور یافت.

وی افزود: شهید چمران حقیقت هستی را در علم، تقوا و خدمت به مردم جست‌و‌جو می‌کرد و هیچ‌گاه نسبت به امور جامعه بی‌تفاوت نبود.

نوری تأکید کرد: مسیر زندگی باید بر پایه خدمت به مردم و دل‌بستگی به سرزمین استوار باشد و انسان منفعت شخصی را فدای منفعت جمع کند.

نماینده عالی دولت در استان، در ادامه در پاسخ به درخواست جامعه نخبگان استان، از بررسی اختصاص زمین برای تأمین مسکن نخبگان خبر داد و گفت: تلاش خواهد شد این موضوع در کوتاه‌ترین زمان به نتیجه برسد.

وی همچنین با دعوت از نخبگان برای حضور در همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: آینده خراسان شمالی در گرو نقش‌آفرینی نخبگان است و باید از ظرفیت علمی و فکری آنان برای توسعه استان بهره گرفت.

نوری گفت: این سرزمین متعلق به شماست و آینده خراسان شمالی با حضور و تلاش شما رقم خواهد خورد.