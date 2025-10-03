گردان‌های القسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی حماس، با انتشار ویدیویی، از هدف قرار دادن نظامیان ارتش اشغالگر و تجهیزات نظامی رژیم صهیونیستی در شهر غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این عملیات در چارچوب مجموعه عملیات «عصای موسی» و در پاسخ به تجاوزات مداوم رژیم صهیونیستی به سرزمین فلسطین انجام گرفته است.

در این ویدیو، صحنه‌هایی از حمله رزمندگان القسام به تجمع نظامیان ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی و تجهیزات نظامی آنها در مدرسه «راهبات الوردیه» در محله تل الهوا، جنوب شهر غزه، به صورت مستند به تصویر کشیده شده است.

یاد آور می‌شود که از آغاز تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به خاک غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ /۱۵ مهر ۱۴۰۲ تاکنون گروه‌های مقاومت فلسطینی به ویژه گردان‌های القسام، با استفاده از تمامی امکانات و ابزارها، در برابر اشغالگران ایستادگی کرده و تلفات سنگینی به آنها وارد آورده‌اند.

این مقاومت، نمادی از دفاع مقدس مردم فلسطین از خاک و سرزمین آبا و اجدادی شان در برابر تجاوزات مکرر و سیاست شوم پاکسازی قومیتی سرکردگان رژیم صهیونیستی است.

گروه‌های مقاومت فلسطینی، با حمایت از مردم مظلوم غزه و دفاع از حقوق آنها، همچنان در برابر ظلم و اشغال غاصبان صهیونیست ایستاده و با قدرت به مبارزه ادامه می‌دهد.