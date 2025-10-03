پخش زنده
سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و شهدای مقاومت در حسینیه ثارالله سپاه نینوا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ شیخ انصارالاسلام از علمای برجسته عراق در مراسم بزرگداشت شهید سید حسن نصرالله و شهدای مقاومت با اشاره به مفهوم مرگ در نگاه انسانها گفت: مرگ با اشکال مختلفی، چون تصادف، بیماری و پیری به سراغ انسان میآید و بسیاری از ما از آن هراس داریم. اما آنانی که به استقبال مرگ میروند، در راه حق و حقیقت، شهید میشوند و نزد خداوند زندهاند.
شیخ انصارالاسلام با استناد به آیات قرآن تأکید کرد: شهدا نهتنها از دنیا خارج نشدهاند، بلکه عقیده، بصیرت، اراده و هدفشان همچنان زنده و جاری است. هر شهید وصیتی دارد، نامهای دارد، و پیامی برای آیندگان.
او با اشاره به کسانی که از مرگ گریزانند و به دنبال دنیا و ثروتاند، گفت: آنانی که از مرگ فرار میکنند، در واقع از حقیقت گریختهاند؛ اما شهدا، با آغوش باز به سوی آن رفتند و جاودانه شدند.