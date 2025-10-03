عملیات جستوجو برای نجات دانشآموزان اندونزیایی
بیش از ۱۰ آمبولانس در نزدیکی ساختمان مدرسه فروریخته در استان جاوای شرقیِ اندونزی صف کشیدند و تلاش امدادگران برای یافتن نزدیک به ۶۰ دانشآموز که همچنان زیر آوار گرفتار هستند، ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،
ساختمان مدرسه «الخزینی» در شهر «سیدوارجو» روز دوشنبه گذشته روی صدها دانشآموز نوجوان فروریخت.
دانشآموزان گرفتار عمدتا پسران نوجوان ۱۳ تا ۱۹ ساله بودند. شاهدان می گویند در کنار صف آمبولانسها، یک جرثقیل نیز برای حفاری و جا به جایی بخشی از آوار مستقر شده است.
امدادگران روز پنجشنبه پس از حفر تونل در بقایای ساختمان، هیچ نشانهای از حیات نیافتند؛ این در حالی بود که آنان با صدا زدن نام دانشآموزان و استفاده از حسگرها برای شناسایی هر حرکت احتمالی، تلاش کردند.
به گزارش شینهوا به نقل از مقامهای مدیریت بحران اندونزی، تا صبح جمعه مرگ هشت نفر تأیید شده است. حدود ۳۰ نفر نیز تا شامگاه پنجشنبه در بیمارستان تحت درمان قرار گرفتند.
کارشناسان در توضیح علت حادثه گفته اند که پیِ ساختمان، توان تحمل عملیات ساخت و ساز در طبقات فوقانی را نداشته و ساختمان ریزش کرده است.
فرماندار شهر سیدوارجو نیز اعلام کرد مدیریت مدرسه برای گسترش ساختمان هیچ مجوزی دریافت نکرده بود.