هفته ششم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران امروز جمعه ۱۱ مهرماه با چهار دیدار پیگیری میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه هفته ششم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران امروز (جمعه، ۱۱ مهر) چهار دیدار برگزار میشود.
برنامه بازیهای امروز به شرح زیر است.
ملوان - خیبر خرمآباد (۱۶:۴۵)
این بازی قرار بود روز گذشته برگزار شود، اما به علت بارندگی شدید در انزلی و آب گرفتگی شدید استادیوم سیروس قایقران با نظر داور و ناظر بازی لغو شد. امروز اگر شرایط جوی مناسب باشد، این بازی برگزار خواهد شد.
شاگردان مازیار زارع در حال حاضر با یک برد، سه تساوی و یک باخت، ۶ امتیازی هستند و در رده نهم جدول قرار دارند. در مقابل خیبر با دو باخت در هفتههای اخیر حالا ۷ امتیازی است و در رده ششم جدول قرار دارد.
مس رفسنجان - پیکان (۱۷:۰۰)
مس در پنج بازی قبلی خود در لیگ برتر سه باخت و دو تساوی را تجربه کرده است و در مقابل پیکان یک برد و چهار مساوی را به دست آورده است.
آلومینیوم اراک - شمسآذر قزوین (۱۷:۱۵)
دو برد و سه شکست حاصل کار آلومینیوم در پنج هفته ابتدایی لیگ برتر بوده، اما شمسآذر هر پنج بازی خود را مساوی کرده است.
پرسپولیس - گلگهر سیرجان (۱۸:۳۰)
گلگهر در پنج بازی آخر خود دو برد، دو مساوی و یک باخت را ثبت کرده است. این آمار برای پرسپولیس یک پیروزی و چهار تساوی بوده است.
دیروز پنج شنبه و در نخستین بازی هفته استقلال خوزستان با نتیجه ۲ به ۱ از سد میزبان خود فجر شهید سپاسی شیراز گذشت.