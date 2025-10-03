به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز (جمعه، ۱۱ مهر) چهار دیدار برگزار می‌شود.

برنامه بازی‌های امروز به شرح زیر است.

ملوان - خیبر خرم‌آباد (۱۶:۴۵)

این بازی قرار بود روز گذشته برگزار شود، اما به علت بارندگی شدید در انزلی و آب گرفتگی شدید استادیوم سیروس قایقران با نظر داور و ناظر بازی لغو شد. امروز اگر شرایط جوی مناسب باشد، این بازی برگزار خواهد شد.

شاگردان مازیار زارع در حال حاضر با یک برد، سه تساوی و یک باخت، ۶ امتیازی هستند و در رده نهم جدول قرار دارند. در مقابل خیبر با دو باخت در هفته‌های اخیر حالا ۷ امتیازی است و در رده ششم جدول قرار دارد.

مس رفسنجان - پیکان (۱۷:۰۰)

مس در پنج بازی قبلی خود در لیگ برتر سه باخت و دو تساوی را تجربه کرده است و در مقابل پیکان یک برد و چهار مساوی را به دست آورده است.

آلومینیوم اراک - شمس‌آذر قزوین (۱۷:۱۵)

دو برد و سه شکست حاصل کار آلومینیوم در پنج هفته ابتدایی لیگ برتر بوده، اما شمس‌آذر هر پنج بازی خود را مساوی کرده است.

پرسپولیس - گل‌گهر سیرجان (۱۸:۳۰)

گل‌گهر در پنج بازی آخر خود دو برد، دو مساوی و یک باخت را ثبت کرده است. این آمار برای پرسپولیس یک پیروزی و چهار تساوی بوده است.

دیروز پنج شنبه و در نخستین بازی هفته استقلال خوزستان با نتیجه ۲ به ۱ از سد میزبان خود فجر شهید سپاسی شیراز گذشت.